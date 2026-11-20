Con rắn hổ mang chúa cái có kích thước lớn bất ngờ bò vào khoang động cơ của một chiếc xe bán tải hiệu Isuzu màu trắng, đậu trước một ngôi nhà ở tỉnh Chonburi, Thái Lan, hôm 16/11. Sự xuất hiện bất ngờ của con vật khiến người dân không khỏi hoảng sợ.

Bà Pan Onchan, 56 tuổi, kể lại rằng bà nghe thấy tiếng chó nhà sủa inh ỏi. Khi nhìn qua cửa sổ để kiểm tra, bà phát hiện một vật thể lạ đang di chuyển bên ngoài.

Bà chia sẻ: "Ban đầu, tôi tưởng mình nhìn thấy một chiếc xe tải chở voi. Nhưng nhìn kỹ hơn, tôi mới nhận ra đó là một con rắn khổng lồ đang bò vào chiếc xe bán tải của con trai mình".

Người phụ nữ nội trợ vô cùng hoảng hốt khi mở nắp capo và phát hiện một con hổ mang chúa cái đang cuộn mình quanh bình ắc quy của xe.

Bà Pan lập tức lùi ra xa, đồng thời gọi đội cứu hộ bắt rắn đến hỗ trợ vì lo ngại con vật cực độc có thể bất ngờ tấn công những người trong gia đình.

Sau đó, nữ chuyên gia bắt rắn Kanokwan Thongdaeng, 42 tuổi, cùng các thành viên trong đội đã có mặt để xử lý sự việc.

Con hổ mang chúa cái được xác định dài khoảng 3 mét, nặng từ 3–4 kg. Theo đội cứu hộ, cá thể này đã bước vào độ tuổi sinh sản.

Tuy nhiên, quá trình giải cứu không hề dễ dàng do con rắn quấn chặt cơ thể quanh nhiều bộ phận trong khoang động cơ. Ban đầu, các tình nguyện viên phải tìm cách khống chế phần đầu của nó. Sau đó, một chuyên gia đưa tay vào khoang máy và trực tiếp kéo con rắn ra ngoài bằng tay không.

Nhóm đã đưa con rắn ra khỏi khu vực sau 30 phút mà không ai bị thương.

Con hổ mang chúa cái được xác định dài khoảng 3 mét, nặng từ 3–4 kg. Theo đội cứu hộ, cá thể này đã bước vào độ tuổi sinh sản.

Chuyên gia Kanokwan khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đến gần hoặc tìm cách bắt rắn độc khi phát hiện chúng xuất hiện trong nhà hay khu dân cư. Thay vào đó, cần giữ khoảng cách an toàn và nhanh chóng liên hệ với lực lượng chuyên nghiệp để xử lý, tránh nguy cơ bị rắn tấn công.

Bà nói: "Mọi người không bao giờ nên cố gắng bắt hoặc tiếp cận rắn hổ mang chúa. Nó cực độc và có thể gây chết người. Hãy lập tức tránh xa và gọi cho lực lượng cứu hộ được đào tạo để xử lý nó một cách an toàn".

Hổ mang là nhóm rắn có nọc độc nguy hiểm. Khi bị chúng cắn, nạn nhân có thể gặp những biến chứng nghiêm trọng do độc tố tác động đến hệ thần kinh, gây yếu cơ, liệt cơ và thậm chí dẫn đến suy hô hấp nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời.