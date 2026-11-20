Người dân phát hiện con rắn nguy hiểm ẩn náu bên trong một căn nhà đang thi công tại khu Masjid Colony, làng KJ Puram, huyện Anakapalli, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Ngay sau đó, họ liên hệ với người chuyên bắt rắn Venkatesh cùng lực lượng kiểm lâm để xử lý và di dời con vật ra khỏi khu dân cư vào ngày 17/11.

Trong đoạn video ghi lại sự việc, Venkatesh dùng dụng cụ chuyên dụng để khống chế con hổ mang, trong khi người trợ lý đứng gần đó chuẩn bị sẵn một chiếc bao tải màu trắng.

Con rắn bò dọc lối bê tông nằm cạnh mương thoát nước. Những người tham gia giải cứu phải hết sức thận trọng, từng bước điều hướng con vật tiến về phía chiếc bao tải để đưa nó ra khỏi khu vực an toàn.

Con rắn sau đó liên tục giãy giụa, tìm cách thoát khỏi sự khống chế. Tuy nhiên, những người cứu hộ vẫn kiên trì điều hướng để đưa nó vào bao tải an toàn. Rất may, vụ việc không gây thương tích cho bất kỳ ai.

Venkatesh phải mất gần 2 giờ mới khống chế và bắt được con rắn

Theo truyền thông địa phương, Venkatesh phải mất gần 2 giờ mới khống chế và bắt được con rắn. Sau đó, con vật được đưa đến khu rừng lân cận và thả trở lại môi trường tự nhiên an toàn.

Vụ việc kết thúc an toàn khiến người dân địa phương thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, nhiều cư dân đã tập trung theo dõi quá trình bắt rắn từ một khoảng cách an toàn.

Hổ mang chúa được biết đến là loài rắn độc dài nhất thế giới, sinh sống chủ yếu trong các khu rừng và nhiều môi trường tự nhiên khác ở Nam Á và Đông Nam Á. Loài rắn này có thể đạt chiều dài khoảng 5,5 mét, tuy nhiên, những cá thể có kích thước lớn như vậy không phổ biến.