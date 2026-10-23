Rắn hổ hành: Không có nọc độc nhưng săn cả rắn độc, sự thật khiến nhiều người bất ngờ!

Với tên khoa học Xenopeltis unicolor, loài rắn này nổi bật nhờ lớp vảy có khả năng phản chiếu ánh sáng, tạo nên những dải màu óng ánh như cầu vồng. Không chỉ có ngoại hình đặc biệt, rắn hổ hành còn sở hữu tập tính sống kín đáo, dành phần lớn thời gian ẩn mình dưới mặt đất và chỉ xuất hiện khi điều kiện môi trường thuận lợi.

Dù có tên gọi dân gian dễ gây liên tưởng đến những loài rắn nguy hiểm, rắn hổ hành là một loài bò sát không có nọc độc, có vai trò nhất định trong hệ sinh thái. Việc tìm hiểu đặc điểm, môi trường sống và tập tính của loài rắn này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự đa dạng của động vật hoang dã, đồng thời có cách ứng xử phù hợp khi bắt gặp chúng trong tự nhiên.

Lớp vảy óng ánh độc đáo

Rắn hổ hành thuộc họ rắn mống (Xenopeltidae), bộ Có vảy (Squamata). Đây là loài rắn có hình dáng tương đối chắc khỏe, thân hình tròn dài, đầu nhỏ và hơi dẹt, không phân biệt rõ rệt với phần cổ. Chiều dài của cá thể trưởng thành thường vào khoảng 1 m, một số cá thể có thể dài hơn. Mắt tương đối nhỏ, phù hợp với lối sống ẩn mình và hoạt động trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Đặc điểm nổi bật nhất của rắn hổ hành là lớp vảy trơn, bóng, thường có màu nâu sẫm, nâu đen hoặc xám đen. Khi ở nơi thiếu sáng, cơ thể chúng có vẻ ngoài khá đơn sắc. Tuy nhiên, dưới ánh nắng hoặc khi ánh sáng chiếu vào ở những góc độ khác nhau, bề mặt vảy phản chiếu ánh sáng thành những dải màu xanh, tím, vàng và nhiều sắc độ óng ánh khác.

Hiện tượng này không phải do rắn chủ động thay đổi màu da như tắc kè, mà chủ yếu xuất phát từ cấu trúc vi mô của lớp vảy, làm ánh sáng phản xạ và tán sắc theo những cách khác nhau. Chính đặc điểm ấy đã tạo nên tên gọi rắn mống và tên tiếng Anh sunbeam snake, nghĩa là rắn tia nắng.

Ở cá thể non, vùng đầu và cổ có thể xuất hiện một dải màu trắng hoặc kem tương phản với thân sẫm màu. Dấu hiệu này thường mờ dần khi rắn trưởng thành. Nhờ những đặc điểm trên, rắn hổ hành có thể được phân biệt với nhiều loài rắn khác nếu quan sát đủ gần và có kiến thức nhận dạng phù hợp.

Rắn hổ hành lúc còn nhỏ. Ảnh: ThaiNationPark

Hoạt động vào ban đêm, lúc chạng vạng

Rắn hổ hành phân bố ở nhiều khu vực thuộc Nam Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Chúng có thể xuất hiện tại rừng, vùng cây bụi, khu vực đất thấp ẩm ướt, bìa rừng, nương rẫy và một số khu vực nông nghiệp có điều kiện sống thích hợp.

Tại Việt Nam, loài này được ghi nhận ở nhiều địa phương. Môi trường sống thường gắn với nền đất mềm, độ ẩm tương đối cao, lớp lá mục, gốc cây và những nơi có thể ẩn nấp. Chúng có khả năng đào bới, thường chui xuống đất hoặc trú trong những hang hốc có sẵn, vì vậy không dễ bắt gặp dù có thể hiện diện ở khu vực con người sinh sống.

Rắn hổ hành chủ yếu hoạt động vào ban đêm hoặc lúc chạng vạng. Ban ngày, chúng thường ẩn dưới lớp lá khô, trong đất mềm, dưới khúc gỗ mục hoặc những nơi kín đáo khác. Sau những trận mưa lớn, khi mặt đất ẩm và điều kiện kiếm ăn thuận lợi, chúng có thể xuất hiện nhiều hơn trên mặt đất.

Tập tính sống kín đáo này là một hình thức thích nghi giúp rắn hạn chế tiếp xúc với kẻ thù, tránh điều kiện môi trường bất lợi và tăng cơ hội tiếp cận con mồi. Tuy nhiên, việc thường xuyên ẩn nấp cũng khiến loài rắn này dễ bị con người bỏ qua hoặc nhận diện nhầm khi bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà, ruộng đồng.

Thức ăn và cách săn mồi

Rắn hổ hành là loài ăn thịt, có khẩu phần tương đối đa dạng. Thức ăn của chúng bao gồm ếch, nhái, thằn lằn, các loài rắn khác và một số động vật có vú kích thước nhỏ như chuột. Tùy điều kiện môi trường và khả năng săn bắt, chúng có thể khai thác những nguồn thức ăn khác nhau.

Rắn hổ hành sử dụng sức mạnh cơ bắp để siết chặt và giết chết con mồi (Ảnh: ResearchGate).

Khác với rắn độc sử dụng nọc để làm tê liệt con mồi, rắn hổ hành không có nọc độc. Chúng sử dụng cơ thể và lực cơ để khống chế con mồi, có thể siết chặt trước khi nuốt chửng. Khả năng săn bắt những động vật nhỏ khiến loài này trở thành một mắt xích trong chuỗi thức ăn tự nhiên.

Một điểm đáng chú ý là rắn hổ hành có thể săn những loài rắn khác, kể cả một số loài rắn có nọc độc. Khả năng này góp phần tạo nên hình ảnh rắn hổ hành như một loài rắn chuyên đối đầu với rắn độc trong nhiều câu chuyện phổ biến. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chúng miễn nhiễm tuyệt đối với mọi loại nọc độc hoặc luôn chiến thắng khi gặp rắn độc. Khả năng chống chịu nọc độc, nếu có, còn phụ thuộc vào từng loại độc tố và những điều kiện cụ thể.

Sinh sản và vòng đời

Rắn hổ hành sinh sản bằng cách đẻ trứng. Sau quá trình giao phối, con cái đẻ trứng tại những nơi kín đáo, có điều kiện tương đối thuận lợi về độ ẩm và nhiệt độ. Trứng phát triển nhờ nhiệt độ môi trường cho đến khi rắn con nở ra.

Một số tài liệu về loài này ghi nhận con cái có thể đẻ khoảng 10 trứng trong một lứa, tuy nhiên số lượng thực tế có thể thay đổi theo cá thể và điều kiện sinh sản. Thông tin chi tiết về mùa sinh sản, thời gian ấp trứng và tỷ lệ sống của rắn con trong tự nhiên vẫn chưa được ghi nhận đầy đủ ở tất cả khu vực phân bố.

Rắn con sau khi nở đã có hình dáng cơ bản của cá thể trưởng thành, nhưng kích thước nhỏ hơn và màu sắc vùng đầu, cổ có thể khác biệt. Chúng dần lớn lên qua các lần lột da, đồng thời hoàn thiện khả năng săn mồi và thích nghi với môi trường sống.

Rắn hổ hành có nguy hiểm với con người không?

Mặc dù mang tên gọi có chữ “hổ”, rắn hổ hành không thuộc họ rắn hổ (Elapidae) và không có nọc độc. Nhìn chung, chúng không chủ động tấn công con người và thường tìm cách lẩn trốn khi bị phát hiện.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc có thể tùy tiện bắt hoặc cầm nắm chúng. Khi bị dồn ép, rắn vẫn có thể phản ứng tự vệ và cắn. Ngoài ra, việc nhận dạng rắn chỉ dựa vào màu sắc hoặc hình dáng đôi khi không chính xác, nhất là với người thiếu kinh nghiệm.

Nếu bắt gặp rắn hổ hành trong vườn hoặc nhà, cách xử lý phù hợp là giữ khoảng cách, không chọc phá hay tìm cách bắt bằng tay. Nếu rắn xuất hiện ở nơi đông người, có thể liên hệ lực lượng cứu hộ động vật hoặc người có chuyên môn để hỗ trợ di dời an toàn.

Vai trò sinh thái và vấn đề bảo tồnTrong tự nhiên, rắn hổ hành góp phần kiểm soát quần thể một số động vật nhỏ, bao gồm chuột, ếch nhái và các loài bò sát. Đồng thời, chúng cũng là một phần của mạng lưới thức ăn, góp phần duy trì sự cân bằng giữa các nhóm sinh vật.

Tại một số địa phương, rắn hổ hành từng bị săn bắt để làm thực phẩm, ngâm rượu hoặc buôn bán. Việc khai thác thiếu kiểm soát, cùng với sự suy giảm nơi cư trú do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, có thể tạo áp lực lên quần thể tự nhiên. Dù loài này được đánh giá ở mức ít quan ngại trong một số tài liệu bảo tồn, điều đó không có nghĩa mọi quần thể đều an toàn trước các tác động của con người.

Bảo vệ rắn hổ hành không chỉ là bảo vệ một loài động vật có ngoại hình đặc biệt, mà còn góp phần gìn giữ đa dạng sinh học. Việc hạn chế săn bắt, bảo vệ những khu vực có nền đất tự nhiên, thảm thực vật và nguồn thức ăn phù hợp sẽ giúp duy trì điều kiện sống của chúng.