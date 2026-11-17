CSGT Công an tỉnh Nghệ An xử lý 195 thanh thiếu niên vi phạm TTATGT, tạm giữ 154 phương tiện và 41 giấy tờ các loại liên quan đến vụ việc xảy ra tối 7-11. Ảnh: CANA

Báo động tình trạng "báo thủ" quậy đêm

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao về các đoạn clip quay lại cảnh hàng dài thanh thiếu niên nắm tay nhau đi trên đường phố và đích đến là trụ sở cơ quan Công an. Đây là số thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe mô-tô di chuyển thành đoàn với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT và ATGT bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An kịp thời ngăn chặn vào tối 7-11.

Qua nắm tình hình và triển khai biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hẹn nhau sử dụng xe mô tô tụ tập, di chuyển đông người trên tuyến đường trọng điểm. Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT và ATGT, Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả vi phạm pháp luật.

Đêm 7-11, Phòng CSGT phối hợp Phòng CSHS, Phòng CSCĐ và đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ tiến hành TTKS, tổ chức chốt chặn và chặn bắt, triệu tập 295 đối tượng, tạm giữ 242 phương tiện ngay khi các đối tượng vừa chuẩn bị tụ tập, không để xảy ra tình trạng chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất ANTT.

Qua phân loại, kiểm tra và xử lý ban đầu, Phòng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với 195 trường hợp vi phạm TTATGT; tạm giữ 154 phương tiện và 41 giấy tờ các loại. Đối với 47 phương tiện xác định không có vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành trả lại theo quy định; đồng thời thông báo Công an xã, phường liên quan tiếp nhận, phối hợp quản lý, giáo dục trường hợp vi phạm.

Tương tự, khoảng 22 giờ ngày 14-11, Công an phường Đồng Hới nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một nhóm thanh niên có biểu hiện phóng nhanh, vượt ẩu trên đường Hùng Vương (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), gây mất ANTT, nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đồng Hới đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan. Đến khoảng 5 giờ ngày 15-11, lực lượng Công an đã triệu tập 13 đối tượng cùng các phương tiện có liên quan để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm phóng nhanh vượt ẩu trên đường phố vào tối ngày 14-11. Qua xác minh, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: không đội mũ bảo hiểm; không gắn biển kiểm soát; không có giấy phép lái xe; không có gương chiếu hậu; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chủ động phòng ngừa bằng sự gần gũi, cảm hóa

Việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tuy mang lại hiệu quả răn đe tức thì nhưng mới chỉ giải quyết được phần ngọn. Vì vậy, để triệt tiêu nguy cơ vi phạm pháp luật trong giới trẻ một cách bền vững, công tác phòng ngừa xã hội, giáo dục và cảm hóa ngay từ cơ sở đóng vai trò then chốt. Và vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với thanh thiếu niên trên địa bàn rất quan trọng.

Như tại thành phố Đà Nẵng, Công an phường Hòa Khánh đã triển khai mô hình “Cuối tuần cùng em”. Không chỉ dừng lại ở những buổi gặp mặt, lời nhắc nhở hay bản cam kết chấp hành pháp luật, mô hình “Cuối tuần cùng em” của Công an phường Hòa Khánh hướng đến việc dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của những thanh thiếu niên có biểu hiện chưa ngoan, có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn. Qua đó, kịp thời định hướng, giáo dục và chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Công an phường Hòa Khánh gặp gỡ, lắng nghe và nắm bắt tâm tư một trường hợp thiếu niên có biểu hiện chưa ngoan. Ảnh: CAPHK

Từ sự gần gũi đó, lực lượng Công an cơ sở không chỉ nắm bắt được tâm tư, tình cảm để định hướng, giáo dục kịp thời mà còn hiểu rõ các mối quan hệ xã hội của từng em; đồng thời nắm bắt những nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập trên địa bàn để chủ động kiểm tra, nhắc nhở, phòng ngừa các nguy cơ phát sinh vi phạm. Nhờ đó, Công an phường Hòa Khánh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng chung mục tiêu lấy giáo dục làm căn bản, tại tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Kỳ Thượng cũng ghi dấu ấn đậm nét với mô hình “Cùng em tiến bước”. Đơn vị hiện đang trực tiếp quản lý, giáo dục nhiều học sinh có nguy cơ cao vi phạm pháp luật. Điểm nổi bật trong cách làm của Công an xã Kỳ Thượng là tính kỷ luật đi đôi với sự kiên trì, đồng hành. Hàng tối, cán bộ Công an xã duy trì việc điểm danh, nắm bắt biến động di biến động của các em; định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề ngay tại trụ sở đơn vị. Từng bước một, mô hình đã giúp nhiều em nhận thức rõ sai lầm, chủ động sửa đổi và tiến bộ rõ rệt trong học tập.

Những kết quả bước đầu từ mô hình “Cuối tuần cùng em” tại phường Hòa Khánh (Đà Nẵng) hay “Cùng em tiến bước” tại xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) đã khẳng định một hướng đi đúng đắn: Khi lực lượng Công an cơ sở thực sự sâu sát, kiên nhẫn đồng hành cùng gia đình và nhà trường, những nguy cơ vi phạm pháp luật hoàn toàn có thể được hóa giải ngay từ khi mới manh nha.