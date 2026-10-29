Rắn bò đến gần người đàn ông đang ngủ trưa và cái kết thót tim

Theo Newsflare, người dân này đang ngủ thì con rắn trườn vào nhà ở Tanjung Karang, Selangor, Malaysia, vào ngày 19/10.

Đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cho thấy con rắn di chuyển nhẹ nhàng trên sàn nhà lát gạch trước khi bò đến bên cạnh người đàn ông.

Người đàn ông suýt bị con rắn tấn công. Ảnh cắt từ clip/fakta.beriita

Vài giây sau, người đàn ông giật mình tỉnh dậy, lăn người để tránh con rắn. Con vật sau đó trườn khỏi phòng và biến mất.

Lanira, con gái người đàn ông cho biết con rắn được cho là một loài rắn chuột Đông Dương không độc.

Cô nói: "Bố tôi đã lớn tuổi và đó là một cú sốc đối với ông ấy. Ông không nhanh nhẹn và không thể bật dậy khỏi sàn nhà. Nếu con rắn hung hãn, nó đã thắng trong cuộc chiến".

Rắn chuột Đông Dương là loài rắn siết mồi không độc thường được tìm thấy ở khắp Đông Nam Á. Chúng rất hung dữ và ăn chuột, các loài gặm nhấm khác.