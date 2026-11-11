'Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại' lập kỷ lục phim Bollywood có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam

Cảnh trong phim “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại”. (Ảnh: Galaxy Studio)

Thống kê của Box Office Vietnam, “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” đã bán được hơn 47.379 vé, qua 1.101 suất chiếu trong ba ngày đầu tiên từ 6 - 8/11.

Tính đến tối 10/11, “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” đã thu về gần 8 tỷ đồng, và đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh thu trong ngày 10/11. Đây là lần đầu tiên một bộ phim điện ảnh Ấn Độ đạt mức doanh thu như vậy tại thị trường Việt Nam.

Sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả Việt những ngày qua đã giúp “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” xác lập kỷ lục: Phim Bollywood có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam, đồng thời tạo dấu ấn cho phim Bollywood ở thị trường Việt Nam.

Kết quả này đánh dấu màn khởi đầu ấn tượng của một tác phẩm sử thi Bollywood tại thị trường Việt Nam, nơi phim trong nước và các bom tấn Hollywood thường chiếm ưu thế. Trước sự ủng hộ lớn của khán giả Việt sau những ngày đầu công chiếu, các rạp phim đang đồng loạt tăng suất chiếu cho “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại”.

Không chỉ tạo dấu ấn tại Việt Nam, “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” còn ghi nhận những con số doanh thu đáng chú ý trên toàn cầu. Theo số liệu được Sacnilk tổng hợp, tính đến hết ngày 8/11, bộ phim đã thu về khoảng 499,20 crore rupee, tương đương khoảng 53,1 triệu USD, chỉ còn cách cột mốc 500 crore rupee một khoảng rất nhỏ. Bộ phim cũng liên tục nhận được nhiều lời khen về kỹ xảo và quy mô từ những nhà phê bình phim uy tín trên thế giới.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của bộ phim cũng đầy hứa hẹn nhờ lượng vé đặt trước. Ở Ấn Độ, doanh thu lượng vé đặt trước cho ngày thứ hai (ngày 9/11) đã đạt 50,03 crore rupee (khoảng 5,3 triệu USD), vượt mức doanh thu 42,96 crore rupee của ngày khởi chiếu. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” có cơ hội duy trì đà thu hút khán giả sau kỳ nghỉ lễ Diwali.

Những con số trên phần nào cho thấy sức hấp dẫn của một tác phẩm kết hợp giữa bản sắc văn hóa Ấn Độ và quy mô sản xuất điện ảnh quốc tế. “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” là bom tấn đắt đỏ bậc nhất điện ảnh Ấn Độ, hai phần phim được đầu tư lên tới 500 triệu USD. Bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng Ấn Độ, những tên tuổi đứng sau các bom tấn Hollywood và tới gần hơn với khán giả Việt nhờ đại sứ phim tại Việt Nam - ca sĩ Võ Hạ Trâm.

“Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” được chuyển thể từ thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Khi thế giới đứng trước nguy cơ sụp đổ, hoàng tử Rama (Ranbir Kapoor đảm nhận) được định mệnh lựa chọn đối đầu với vua quỷ Ravana (Yash thủ vai). Vượt ra ngoài những trận chiến giữa thiện và ác, câu chuyện còn đề cao tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh.

Điểm đáng chú ý của “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” là khả năng đưa những giá trị truyền thống đến gần khán giả hiện đại. Dù lấy bối cảnh thần thoại, câu chuyện vẫn xoay quanh những tình cảm gần gũi, giúp bộ phim không chỉ dành cho người yêu thích điện ảnh Bollywood mà còn phù hợp với các gia đình muốn cùng nhau thưởng thức một tác phẩm giàu ý nghĩa.

Phim đang được công chiếu trên toàn quốc với phiên bản phụ đề và lồng tiếng Việt. Đặc biệt, để đưa tới trải nghiệm kỹ xảo đẳng cấp nhất, “Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại” còn được công chiếu với định dạng IMAX 3D.