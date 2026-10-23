Rằm tháng 9 âm lịch 2026: Giờ đẹp thắp hương và lưu ý quy tắc '2 nên – 3 không' trên ban thờ

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 9 âm lịch 2026

Ngày mai 24/10 là ngày Rằm tháng 9 âm lịch năm 2026. Vào ngày Rằm, nhiều gia đình Việt chuẩn bị lễ vật, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong bình an và thuận hòa. Thời gian thực hiện nghi lễ tùy thuộc vào phong tục địa phương, nền nếp gia đình và điều kiện sinh hoạt của gia chủ.

Ảnh minh họa AI.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 9 âm lịch năm nay là: Giờ Tỵ: Từ 9h đến 11h; Giờ Thân: Từ 15h đến 17h.

Đây là hai khung giờ được lựa chọn theo quan niệm phong thủy. Gia chủ có thể cân nhắc thời gian phù hợp để chuẩn bị lễ cúng chu đáo, giữ không gian thờ tự trang nghiêm. Việc lựa chọn thời điểm thắp hương không nên tạo áp lực cho gia đình; lòng thành kính và sự phù hợp với phong tục vẫn là điều được coi trọng.

Theo quan niệm phong thủy, ngày 24/10/2026 thuộc Trực Thu, thiên về các hoạt động thu gọn, hoàn tất và duy trì sự ổn định. Nếu mọi người có ý định khởi sự việc quan trọng thì nên thận trọng.

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Mâm cỗ cúng

Mâm cỗ cúng là phần quan trọng trong các nghi lễ thờ cúng. Mâm cỗ cúng là lễ vật thể hiện lòng thành kính của gia chủ đối với tổ tiên, thần linh. Tùy điều kiện, gia đình có thể chuẩn bị mâm cỗ chay hoặc mâm cỗ mặn. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, lễ vật không nhất thiết phải cầu kỳ, quan trọng là sự thành tâm và phù hợp với phong tục của mỗi gia đình.

Bình hoa tươi

Hoa là vật phẩm tinh khiết, biểu tượng của sự thanh cao và lòng tôn kính. Vào ngày mùng 1 hay ngày Rằm, trên ban thờ không nên thiếu bình hoa tươi. Đặt bình hoa tươi thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên, thần linh, đồng thời giúp không gian thờ cúng thêm trang nghiêm và thanh tịnh.

Gia chủ nên chọn hoa tươi, không bị dập nát, héo úa; bình hoa được vệ sinh sạch sẽ và đặt ở vị trí phù hợp trên ban thờ.

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Dâng hoa cúng tối kỵ

Hoa cúng như ở trên đã nói rất cần thiết. Tuy nhiên khi cúng Rằm, bạn cần tránh những loài hoa mang ý nghĩa xấu hoặc kém trang trọng như cúc vạn thọ, hoa sứ, hoa phù dung. Ngoài ra, tránh sử dụng hoa đã héo, dập gãy hoặc không được vệ sinh sạch sẽ.

Một số quan niệm phong thủy cũng khuyên tránh những loài hoa bị cho là không phù hợp với không gian thờ tự như hoa phù dung, hoa sứ, cúc vạn thọ. Tuy nhiên, việc lựa chọn hoa còn tùy thuộc vào phong tục từng vùng miền và quan niệm của mỗi gia đình.

Đồ giả

Hoa giả, quả giả hoặc các vật phẩm mô phỏng đồ lễ thường không được khuyến khích trong các nghi lễ thờ cúng truyền thống. Theo quan niệm, điều này được coi là bất kính, thể hiện sự thiếu thành tâm và có thể mang lại vận xui cho gia đình. Vì vậy, nếu có điều kiện, gia đình nên ưu tiên hoa tươi, trái cây tươi thay vì sử dụng đồ giả để thay thế lễ vật.

Chân hương vòng

Một số quan niệm thờ cúng cho rằng gia chủ không nên tự ý cắm chân hương vòng bằng kim loại vào bát hương trên ban thờ gia đình. Thường chân hương vòng chỉ có các nơi thờ tự như đền, chùa, đình, phủ… thắp. Nếu vẫn muốn thắp hương vòng, gia chủ nên đốt hương ngoài bát hương và đặt trên đĩa để tránh phạm phải điều kiêng kỵ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.