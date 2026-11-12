RAM tái sử dụng bằng kỹ thuật reballing: Smartphone giá rẻ giảm chi phí khi giá chip nhớ tăng

Chip RAM tái sử dụng đang trở thành một giải pháp giảm chi phí của một số nhà sản xuất điện thoại trước giá bộ nhớ leo thang. Theo hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, loại chip này hiện chiếm khoảng 3-4% thị trường di động và có thể tăng lên 7-9% vào năm 2027.

Ảnh minh hoạ.

Thay vì dùng hoàn toàn linh kiện mới, các nhà sản xuất có thể thu hồi chip RAM từ những chiếc điện thoại đã qua sử dụng hoặc bị loại bỏ. Sau khi xử lý, chip được lắp lên bo mạch của sản phẩm khác. Cách làm này tạo ra nguồn cung chip nhớ có chi phí thấp hơn so với mua RAM mới.

Reballing: kỹ thuật giúp chip nhớ cũ có đời sống thứ hai

Để thu hồi RAM, các nhà sản xuất sử dụng kỹ thuật reballing, phương pháp xử lý lại các chân kết nối của chip điện tử. Chip nhớ trước hết được tách khỏi bo mạch cũ bằng nhiệt. Tiếp theo, chip được làm sạch và tạo lại hệ thống chân hàn trước khi gắn lên bo mạch mới.

Nhờ kỹ thuật này, một số chip RAM đã qua sử dụng tiếp tục được khai thác thay vì bị loại bỏ cùng thiết bị ban đầu.

Phân khúc nào đang dùng RAM thu hồi nhiều nhất?

Loại RAM tái sử dụng phổ biến hiện nay là LPDDR4X dung lượng 4 GB. Các linh kiện này chủ yếu xuất hiện trên những mẫu điện thoại 4G có giá bán dưới 5 triệu đồng.

Đây là phân khúc mà người mua thường nhạy cảm với biến động giá. Khi chi phí linh kiện tăng, nhà sản xuất khó nâng giá bán mà không ảnh hưởng đến sức mua. Vì vậy, việc dùng RAM thu hồi trở thành phương án giúp doanh nghiệp kiểm soát giá thành, đặc biệt với các mẫu máy có biên độ điều chỉnh giá hạn chế.

Bài toán khó về kỹ thuật: tháo và hàn lại chip siêu nhỏ

Giải pháp này không đơn giản. Quá trình tháo chip và hàn lại trên bo mạch điện thoại đòi hỏi thiết bị chuyên dụng cùng kỹ thuật xử lý chính xác.

Các chân kết nối siêu nhỏ khiến công việc phức tạp hơn nhiều so với việc thay thế những linh kiện có thể tháo lắp thông thường. Việc thu hồi và tái lắp chip nhớ cũng phụ thuộc vào thiết kế bo mạch và sự phù hợp của từng loại linh kiện.

Từ máy phổ thông đến tầm trung: xu hướng có thể lan rộng

TrendForce dự báo giá DRAM, loại bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên dùng trong nhiều thiết bị điện tử, sẽ tiếp tục tăng trong quý I/2027. Áp lực này có thể khiến các nhà sản xuất mở rộng việc dùng chip nhớ tái chế và những linh kiện có thông số được điều chỉnh để tiết giảm chi phí.

Theo dự báo, giải pháp tận dụng RAM cũ có thể không còn giới hạn ở điện thoại phổ thông mà dần xuất hiện trong phân khúc tầm trung.

Cộng đồng phần cứng cũng thử nghiệm: thanh RAM DDR5 chế từ chip laptop

Xu hướng tái sử dụng chip nhớ cũng được ghi nhận trong cộng đồng người đam mê phần cứng máy tính. Đầu tháng 11, một người yêu công nghệ thu hút sự chú ý khi tháo chip nhớ SK Hynix từ thanh RAM laptop DDR5 SO-DIMM trị giá khoảng 120 USD. Người này dùng kỹ thuật reballing để lắp chip lên bo mạch RAM máy tính để bàn tự chế.

Sản phẩm được mô tả có giá trị tương đương một thanh RAM máy tính để bàn khoảng 1.000 USD, đồng thời đạt tốc độ truyền dữ liệu tương đương DDR5-7800. Trường hợp này cho thấy kỹ thuật tái sử dụng chip nhớ không chỉ được quan tâm trong sản xuất smartphone mà còn được một số người dùng áp dụng để tìm giải pháp thay thế khi giá linh kiện tăng cao.

Triển vọng

Nhìn chung, trong bối cảnh giá bộ nhớ được dự báo tiếp tục tăng, tận dụng RAM từ thiết bị cũ có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý của các nhà sản xuất điện thoại nhằm duy trì mức giá cạnh tranh, đặc biệt ở phân khúc phổ thông.