Tuyến đường có chiều dài khoảng 29 km, có điểm đầu tại Ngã tư Dầu Giây, điểm cuối tại Ngã tư Lộc An, kết nối trực tiếp Quốc lộ 1, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51 và sân bay Long Thành. Trong ảnh là khu vực thuộc điểm đầu dự án đang được nhà thầu dọn dẹp mặt bằng, cào bóc hữu cơ, thi công nền đường.

Hướng tuyến đường ĐT769. Đồ họa: Quỳnh Danh.

Nhà thầu thi công hệ thống thoát nước và cọc thử cầu vượt đường sắt trên đoạn Km0+600 - Km1+600.

Trên toàn tuyến, các nhà thầu đang triển khai 6 mũi thi công để thực hiện công tác dọn dẹp mặt bằng, cào bóc hữu cơ, đắp nền K95; đắp nền K98; thi công hệ thống thoát nước.

Dự án cũng đã nhận bàn giao mặt bằng khoảng 82 ha trên tổng diện tích hơn 135 ha, đạt tỷ lệ khoảng 60%. Trong ảnh là hàng chục căn nhà mặt tiền đường ĐT769 đoạn qua xã Bình An, TP Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đến nay, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đang tiếp tục được triển khai, ưu tiên một số đoạn thuộc phường Dầu Giây, Bình An, Long Thành, cùng một số đoạn để thi công cầu An Viễn và mở rộng cầu Quán Thủ...

Trong hình là một đoạn người dân đã bàn giao mặt bằng, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đặc biệt, dự án có 6 km nắn tuyến, được làm mới, đi xuyên qua rừng cao su thẳng tắp ở xã Bình An và phường Long Thành.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công đồng loạt tại các khu vực đã có mặt bằng.

Các mũi thi công được đẩy nhanh tiến độ, tập trung triển khai những hạng mục chính nhằm đảm bảo kế hoạch hoàn thành dự án theo yêu cầu.

Đoạn nắn tuyến được làm mới dài 6 km, bắt đầu từ khu vực nghĩa trang xã Bình An và kéo dài đến khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (khu tái định cư dự án sân bay Long Thành).

Sau hơn 3 tháng khởi công, 6 km đường nắn tuyến đã dần thành hình, các hạng mục san ủi và đắp đất nền cơ bản hoàn thiện.

Kết quả này có được nhờ Công ty Cao su Đồng Nai bàn giao mặt bằng từ sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công triển khai dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT769 có tổng mức đầu tư phần xây dựng gần 2.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2028.

Theo thiết kế, đường ĐT769 được nâng cấp với quy mô 6-8 làn xe. Dự án đi qua 3 phường, xã gồm: Dầu Giây, Bình An, Long Thành; đồng thời là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên về khu vực Long Thành, Nhơn Trạch và ngược lại.