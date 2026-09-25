Rằm Rộ: Dệt mùa trăng Việt từ những sắc màu khác biệt

Trung Thu bắt đầu từ những đôi tay nhỏ

Nhắc đến Trung Thu, chúng mình thường nhớ ngay đến ánh trăng tròn, tiếng trống rộn ràng, những chiếc đèn ông sao và đoàn múa sư tử đi qua từng con phố. Nhưng nếu được tự tay tạo nên mùa Trung Thu của riêng mình, bạn sẽ chọn những màu sắc nào?

Đó cũng là câu hỏi mở đầu cho "Chung Tay Dệt Hội", hoạt động sáng tạo thuộc chiến dịch “Rằm Rộ - Trăng Rằm Hội Sư”. Hành trình đi qua 3 điểm đến gồm Tổ chức Vietnam And Friends, Trường Ngôi Sao Hà Nội và Trường Ngôi Sao Hoàng Mai, tại đó, các bạn nhỏ khuyết tật gặp gỡ, kết nối với những người bạn mới thông qua trải nghiệm nghệ thuật.

Không có khuôn mẫu quy định đầu sư tử “phải” mang màu gì hay Trung Thu “nên” được thể hiện ra sao. Mỗi bạn nhỏ được tự do lựa chọn đường nét, họa tiết và cách kể câu chuyện của mình. Bởi trong một ngày hội chung, chính những khác biệt ấy lại tạo nên bức tranh đa sắc, những góc nhìn từ ngây ngô đến mới lạ mà đôi khi ta khó nhận ra.

Anh Lâm - đại diện Tổ chức Vietnam And Friends chia sẻ: “Việc được trực tiếp chạm, cảm nhận và khám phá bằng những giác quan mà các bạn đang có giúp các bạn hình thành trải nghiệm riêng về văn hóa. Những trải nghiệm ấy dần trở thành một phần vốn sống, vốn văn hóa mà các bạn tự tích lũy, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều từ bên ngoài.”

Mỗi tween một cách “dệt hội”

Với mong muốn mọi bạn nhỏ đều có thể tham gia theo khả năng và sở thích, chương trình thiết kế những hoạt động linh hoạt cho từng nhóm. Các bạn bắt đầu bằng việc làm quen với hình tượng sư tử trong văn hóa Trung Thu Việt Nam qua những câu chuyện, hình ảnh và chất liệu trực quan. Sau đó, tween được cắt dán, vẽ, phối màu và trang trí trên giấy hoặc mô hình đầu sư tử.

Với các bạn lớn hơn, thử thách không chỉ là tạo ra một sản phẩm đẹp mắt mà còn nằm ở câu chuyện phía sau: Chú sư tử của mình có tính cách gì? Màu sắc nào tượng trưng cho niềm vui? Nếu được theo đoàn rước đi qua phố, chú sư tử ấy sẽ mang điều gì đến với mọi người?

Một số thiết kế của các bạn nhỏ sẽ tiếp tục xuất hiện tại Artshow “Rằm Rộ - Lưu Trăng Phố Cổ”. Từ một buổi trải nghiệm nhỏ, những nét vẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều khán giả hơn và trở thành một phần của mùa lễ hội.

Điểm chung của thời gian “dệt hội” của các bạn nhỏ khuyết tật từ Vietnam And Friends và tween từ trường Ngôi Sao là sự ngẫu hứng, vô tư và vui vẻ. Một số tác phẩm được hoàn thiện tỉ mỉ từng đường nét cọ. Có bạn “múa bút” tự do. Chẳng có quy định nào về kết hợp màu sắc hay nét vẽ phải thật đều, màu tô phải kín. Đường đi màu không nằm gọn trong đường viền cũng chẳng sao.

Mỗi bạn tween lại có cách “dệt hội” Trăng Rằm khác nhau thông qua chiếc đầu sư tử của riêng mình. Không có đáp án đúng - sai, không có giải đẹp nhất hay câu chuyện hay nhất, mà mỗi chiếc đầu sư tử được các bạn nhỏ họa nên là cách tween thể hiện cảm xúc, góc nhìn, tạo nên bức họa mùa Trung Thu đa sắc, độc bản.

Hoa hậu Hà Trúc Linh và “người bạn” đặc biệt

Trong bộ ảnh đồng hành cùng chương trình, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh xuất hiện bên một đầu sư tử do các bạn nhỏ khuyết tật tại Vietnam And Friends thực hiện.

Nếu Trúc Linh mang vẻ đẹp, sự tự tin và năng lượng của người trẻ Việt Nam, “người bạn” bên cạnh cô mang đến nét hồn nhiên, tự do và không lặp lại. Hai hình ảnh cùng xuất hiện để đưa tác phẩm của tween đến gần hơn với công chúng, đồng thời kể câu chuyện về quyền được sáng tạo của mọi trẻ em.

Phía sau đầu sư tử ấy là nhiều đôi tay, nhiều mảng màu và nhiều thế giới riêng. Vì thế, “nhân vật bìa” đặc biệt không chỉ là nàng hậu Gen Z mà còn là tác phẩm chứa đựng trí tưởng tượng của những bạn nhỏ đã tạo nên nó.

Trúc Linh nhắn gửi: “Chúng ta khi sinh ra đều là những cá thể khác biệt. Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi người được sống đúng với cá tính và tự tin thể hiện màu sắc của chính mình. Hãy học cách yêu sự khác biệt và trân trọng bản ngã riêng biệt của mình.”

Concept & Creative Direction: Rằm Rộ - BEAT Network Starring: Hoa Hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh Special Prop: Đầu sư tử Việt do các em nhỏ khiếm thị thuộc Tổ chức Vietnam And Friends sáng tạo trong hoạt động "Chung Tay Dệt Hội" - thuộc chiến dịch cộng đồng Rằm Rộ. Art Director: Nguyễn Vĩnh Khương Photo: Kham Phạm Vĩ Makeup: Andrew Nguyen Hair: Dizi Nguyen Costume: Thiên Nhi - Cải Lương Collection Location: M.studio

Từ “Chung Tay Dệt Hội” đến “Rộ Sắc”

Nếu “Chung Tay Dệt Hội” là nơi các bạn nhỏ khuyết tật được gặp những học sinh tại các ngôi trường khác góp nên những nét vẽ đầu tiên cho mùa Trung Thu 2026, thì “Rộ Sắc” tiếp nối hành trình ấy bằng một sân chơi dành cho sinh viên trên khắp cả nước.

Là hoạt động mở màn của chiến dịch Rằm Rộ 2026, cuộc thi khuyến khích người trẻ tìm hiểu những giá trị văn hóa gắn với đầu sư tử Việt, sau đó phát triển thành các sản phẩm sáng tạo có khả năng ứng dụng trong đời sống đương đại.

“Rộ Sắc” không tìm kiếm những tác phẩm rập khuôn. Cuộc thi chào đón những góc nhìn mới, mang dấu ấn cá nhân nhưng không mất đi giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa, lịch sử. Mỗi thiết kế là một cách để văn hóa truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ sáng tạo hôm nay.

Thay vì chỉ ngắm nhìn hay nghe kể, người trẻ được trực tiếp khám phá chất liệu, thử nghiệm và tạo nên phiên bản của riêng mình. Truyền thống vì thế không đứng yên trong ký ức mà tiếp tục hiện diện trong những sản phẩm, không gian và trải nghiệm mới.

Một mùa Trung Thu đáng nhớ đôi khi không bắt đầu từ những điều thật lớn lao. Đó có thể chỉ là một chiếc cọ nhỏ, một mảng màu chưa tròn trịa hay niềm vui khi nhận ra tác phẩm của mình cũng có một vị trí trong bức tranh chung.

Mỗi người góp một màu, mỗi đôi tay góp một phần. Hành trình Rằm Rộ sẽ còn tiếp tục, mang theo sự sáng tạo, sẻ chia và niềm vui dành cho tất cả.