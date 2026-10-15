RAM 1500 bị triệu hồi hàng loạt do lỗi hệ thống cảm biến áp suất lốp

Video: Chi tiết RAM 1500 Limited Night Edition 2026.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa thông báo đợt triệu hồi của Fiat Chrysler Automobiles (FCA - thuộc tập đoàn Stellantis) đối với mẫu xe bán tải RAM 1500 do lỗi hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS).

Cụ thể, các cảm biến áp suất lốp có thể không phát hiện được lốp xe gặp tình trạng áp suất thấp và không cảnh báo bằng đèn TPMS trên cụm đồng hồ như thiết kế. Điều này khiến người lái không nhận biết được sự chênh lệch giữa các lốp xe, làm tăng nguy cơ mất lái và tai nạn trên đường.

FCA sẽ phải triệu hồi 16.385 xe RAM 1500 (thuộc đời 2026) tại thị trường Mỹ.

Tổng cộng, FCA sẽ phải triệu hồi 16.385 xe RAM 1500 (thuộc đời 2026) tại thị trường Mỹ do lỗi trên, với thời gian sản xuất từ ngày 1/7/2025 đến ngày 17/3/2026. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế các cảm biến áp suất lốp nếu cần thiết.

Song song với đó, FCA cũng đang tiến hành triệu hồi mẫu RAM 1500 do lỗi túi khí tại thị trường Mỹ. Nguyên nhân nằm ở đầu nối của cụm túi khí bên người lái và hành khách phía trước có thể không được siết chặt đúng cách, khiến túi khí không bung đúng như thiết kế. Tổng cộng 5 xe RAM 1500 (đời 2026) trong diện ảnh hưởng sẽ được sửa chữa chi tiết đầu nối của cảm biến túi khí để khắc phục.

Hiện tại, Thaco Auto đang là đơn vị nắm quyền phân phối các mẫu xe Jeep và RAM tại thị trường Việt Nam với các mẫu xe đang kinh doanh gồm: Jeep