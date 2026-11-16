Rakotzbrücke - Vẻ đẹp huyền ảo của cây cầu đá giữa mùa Thu nước Đức

Cầu Rakotzbrücke trong công viên Kromlau, nổi tiếng với hình ảnh vòm cầu và bóng phản chiếu tạo thành vòng tròn hoàn chỉnh trên mặt hồ.

Với kiến trúc hình bán nguyệt độc đáo, cây cầu tạo nên hình ảnh một vòng tròn gần như hoàn hảo khi soi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Đặc biệt, vào mùa Thu, khi những tán cây trong công viên chuyển sang sắc vàng, cam và đỏ, nơi đây trở thành một trong những khung cảnh thiên nhiên lãng mạn và ấn tượng nhất nước Đức.

Không mang vẻ tráng lệ của những lâu đài hay công trình kiến trúc nổi tiếng, Rakotzbrücke chinh phục du khách bằng sự kết hợp hài hòa giữa bàn tay con người và cảnh sắc thiên nhiên. Vẻ đẹp của cây cầu không chỉ nằm ở cấu trúc đá độc đáo mà còn ở cách công trình hòa mình vào không gian rừng cây, mặt nước và ánh sáng, tạo nên một bức tranh thay đổi theo từng mùa trong năm.

Dấu ấn lịch sử giữa thiên nhiên

Không gian thiên nhiên với vẻ đẹp tự nhiên, phóng khoáng

Câu chuyện về Rakotzbrücke gắn liền với tên tuổi Friedrich Hermann Rötschke (1805–1893), một chủ điền trang giàu có và có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật kiến tạo cảnh quan. Năm 1842, ông mua lại điền trang Kromlau và bắt đầu xây dựng một công viên theo phong cách vườn cảnh Anh, vốn thịnh hành trong giới quý tộc châu Âu thế kỷ XIX. Ý tưởng của phong cách này là tạo ra một không gian thiên nhiên có vẻ đẹp tự nhiên, phóng khoáng, với những hồ nước, thảm cỏ, đồi cây, lối đi uốn lượn và các công trình kiến trúc được bố trí có chủ đích.

Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc ấy là cây cầu Rakotzbrücke, được xây dựng trong khoảng những năm 1860 đến đầu thập niên 1880. Công trình chủ yếu sử dụng đá bazan có nguồn gốc núi lửa, kết hợp với đá tự nhiên trong vùng. Những khối đá bazan dạng cột, có hình dáng góc cạnh và màu đen sẫm, được vận chuyển từ các khu khai thác đá ở vùng Sächsischen Schweiz và những địa điểm lân cận. Việc đưa những khối đá nặng đến Kromlau vào thời kỳ chưa có phương tiện vận tải cơ giới hiện đại đòi hỏi nhiều công sức, chủ yếu dựa vào xe ngựa và sức lao động thủ công.

Những cột đá bazan có hình dáng tự nhiên kỳ lạ, xếp thành cấu trúc giống đàn ống, tạo nên nét riêng của Kromlau.

Cây cầu có tên gọi Rakotzbrücke theo tên hồ Rakotzsee mà nó bắc qua. Với vòm cầu cong thanh thoát, công trình được thiết kế không chỉ để tạo lối kết nối hai bờ hồ mà còn nhằm tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt. Khi mặt nước lặng, hình ảnh phản chiếu của vòm cầu gần như nối liền với phần kiến trúc phía trên, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Chính hình dáng kỳ lạ này khiến Rakotzbrücke trở thành một trong những cây cầu có kiến trúc độc đáo nhất nước Đức.

Trong dân gian, cây cầu còn được gọi là Teufelsbrücke, nghĩa là "Cầu Quỷ". Tên gọi này xuất phát từ quan niệm xưa rằng một công trình có kết cấu mảnh mai, kỳ lạ và hoàn hảo đến như vậy chỉ có thể do thế lực siêu nhiên tạo nên. Tuy nhiên, đằng sau vẻ huyền bí ấy là tài nghệ của những người thợ xây dựng thế kỷ XIX.

Những kiến trúc bằng đá độc đáo trong công viên Kromlau.

Trải qua những biến động của lịch sử, nhất là thời kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, công viên từng có giai đoạn xuống cấp. Năm 1948, khu vực được đưa vào diện bảo tồn thiên nhiên. Từ năm 1966, các hoạt động chăm sóc, phục hồi cảnh quan mới được triển khai có hệ thống. Những thập niên sau đó, nhiều công trình kiến trúc đá và các khu vực cây xanh được tu bổ, khôi phục. Riêng cây cầu Rakotzbrücke đã trải qua một đợt trùng tu quy mô lớn trong giai đoạn 2018–2021, với kinh phí hơn 4 triệu euro từ ngân sách liên bang và bang Saxony. Công trình được khánh thành lại vào tháng 7/2021, bảo đảm gìn giữ một di sản kiến trúc cảnh quan đặc sắc cho các thế hệ mai sau.

Mùa Thu là thời điểm thiên nhiên nơi đây chuyển mình trong một bảng màu phong phú, từ xanh thẫm, vàng nhạt đến vàng cam, đỏ sẫm và nâu đất. Những tán sồi, dẻ, phong và các loài cây lâu năm trong công viên lần lượt thay màu lá, tạo nên những mảng màu đan xen trên nền trời trong trẻo và mặt hồ tĩnh lặng.

Điểm thu hút nhất vẫn là cây cầu Rakotzbrücke. Giữa không gian rừng cây đang chuyển sắc, vòm cầu đá bazan màu đen nổi bật như một nét vẽ đậm trên bức tranh thiên nhiên. Khi những chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ, mặt nước trở thành tấm gương phản chiếu cả cây cầu, những tán cây và bầu trời. Vòm cầu cùng hình ảnh phản chiếu tạo thành một vòng tròn gần như khép kín, phía sau là những tầng cây nhiều màu sắc. Sự tương phản giữa màu đá tối, sắc lá vàng đỏ và mặt nước xanh sẫm khiến khung cảnh vừa có nét cổ kính, vừa mang vẻ huyền ảo.

Phong cảnh mùa Thu mê đắm của công viên Kromlau.

Vào những ngày trời nắng nhẹ, ánh sáng xuyên qua các tán cây, chiếu xuống mặt hồ và làm nổi bật những đường nét của vòm cầu. Khi trời nhiều mây hoặc có sương sớm, cảnh vật lại mang một sắc thái khác: cây cầu như lơ lửng giữa không gian mờ ảo, những thân cây in bóng xuống mặt nước, còn các lớp lá vàng phía xa tạo nên chiều sâu cho bức tranh. Không gian yên tĩnh, tiếng gió xào xạc qua những tán cây và mặt hồ gần như không gợn sóng càng làm tăng cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống thường ngày.

Các tác phẩm đá bazan trong công viên cũng góp phần tạo nên nét riêng của Kromlau. Những cột đá có hình dáng tự nhiên kỳ lạ, các khối đá xếp thành cấu trúc giống đàn ống, những hang động nhân tạo và bậc thang đá mang đến cảm giác như đang bước vào một khu vườn điêu khắc ngoài trời. Trong ánh sáng dịu của mùa Thu, những công trình này càng nổi bật giữa thảm lá nhiều màu, gợi nhớ đến quan niệm thẩm mỹ lãng mạn của thế kỷ XIX, khi con người tìm cách đưa nghệ thuật hòa quyện với thiên nhiên.

Có lẽ điều khiến Rakotzbrücke trở nên đặc biệt không chỉ là hình dáng gần như hoàn hảo của một vòng tròn được tạo nên từ đá và bóng nước. Đó còn là câu chuyện về khát vọng thẩm mỹ của con người cách đây gần hai thế kỷ, về sự kiên trì của những người thợ xây dựng và nỗ lực bảo tồn một công trình độc đáo qua nhiều thế hệ.