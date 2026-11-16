Rakotzbrücke – Vẻ đẹp huyền ảo của cây cầu đá giữa mùa Thu nước Đức
Khi những tán cây trong công viên chuyển sang sắc vàng, cam và đỏ, nơi đây trở thành một trong những khung cảnh thiên nhiên lãng mạn và ấn tượng nhất nước Đức.
Giữa những cánh rừng rộng lớn ở miền Đông nước Đức, có một cây cầu đá mang vẻ đẹp kỳ lạ, đó là Rakotzbrücke, cây cầu vòm nổi tiếng nằm trong công viên Kromlau, thuộc bang Saxony, gần biên giới Ba Lan. Với kiến trúc hình bán nguyệt độc đáo, cây cầu tạo nên hình ảnh một vòng tròn gần như hoàn hảo khi soi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Đặc biệt, vào mùa Thu, khi những tán cây trong công viên chuyển sang sắc vàng, cam và đỏ, nơi đây trở thành một trong những khung cảnh thiên nhiên lãng mạn và ấn tượng nhất nước Đức.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/rakotzbr-cke-ve-dep-huyen-ao-cua-cay-cau-da-giua-mua-thu-nuoc-duc/444490.html