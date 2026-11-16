Rakotzbrücke – Vẻ đẹp huyền ảo của cây cầu đá giữa mùa Thu nước Đức

Giữa những cánh rừng rộng lớn ở miền Đông nước Đức, có một cây cầu đá mang vẻ đẹp kỳ lạ, đó là Rakotzbrücke, cây cầu vòm nổi tiếng nằm trong công viên Kromlau, thuộc bang Saxony, gần biên giới Ba Lan. Với kiến trúc hình bán nguyệt độc đáo, cây cầu tạo nên hình ảnh một vòng tròn gần như hoàn hảo khi soi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Đặc biệt, vào mùa Thu, khi những tán cây trong công viên chuyển sang sắc vàng, cam và đỏ, nơi đây trở thành một trong những khung cảnh thiên nhiên lãng mạn và ấn tượng nhất nước Đức.

Công viên Kromlau mang lại cảm giác bình yên. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Những cột đá bazan có hình dáng tự nhiên kỳ lạ, xếp thành cấu trúc giống đàn ống, tạo nên nét riêng của Kromlau. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Khung cảnh thiên nhiên lãng mạn và phóng khoáng. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Những kiến trúc bằng đá độc đáo trong công viên Kromlau. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Cây cầu Rakotzbrücke soi bóng xuống mặt nước tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Những tia nắng thu còn sót lại. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức