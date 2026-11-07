RAIL & CONS 2026: Hội tụ công nghệ đường sắt và hạ tầng quốc tế

RAIL & CONS 2026 cùng các Triển lãm chuyên ngành quy tụ nhiều doanh nghiệp, Tập đoàn công nghệ và nhà sản xuất trong nước, quốc tế, giới thiệu các giải pháp, thiết bị phục vụ phát triển đường sắt hiện đại và xây dựng hạ tầng. (Nguồn: Vietnam.vn)

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), nhu cầu tiếp cận công nghệ, thiết bị và giải pháp xây dựng hạ tầng ngày càng gia tăng. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tìm kiếm đối tác, tiếp nhận công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ngành đường sắt.

Kết nối chuỗi công nghệ đường sắt và xây dựng hạ tầng

Được tổ chức bởi Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam (VSCE) và Camel Events, RAIL & CONS 2026 có quy mô khoảng 10.000m² diện tích trưng bày, quy tụ hơn 10 tập đoàn hàng đầu thế giới và hơn 100 thương hiệu trong nước, quốc tế. Điểm nhấn của sự kiện là sự kết hợp giữa các triển lãm chuyên ngành, tạo không gian giới thiệu tương đối toàn diện chuỗi công nghệ từ phương tiện đường sắt, hệ thống điều khiển đến máy móc và thiết bị thi công công trình hạ tầng.

Trong đó, VRME 2026 và CET 2026 tập trung giới thiệu công nghệ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và kỹ thuật công trình xây dựng. Các nhóm sản phẩm trưng bày gồm phương tiện đường sắt, đầu máy toa xe, đoàn tàu động lực phân tán (EMU), bánh xe, giá chuyển hướng, kết cấu đường ray, hệ thống tín hiệu, điều khiển, thông tin liên lạc, công nghệ CBTC, ATS/ATP/ATO cùng thiết bị kiểm định, thử nghiệm và đánh giá an toàn.

Nhiều thương hiệu và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đường sắt dự kiến tham gia như CRRC, China Railway Signal & Communication (CRSC), DB Systemtechnik, Shenzhen Metro Group, CASCO, RSIC, Jiangsu Railteco, Wuxi Jinxin và GERB. Bên cạnh công nghệ phương tiện và vận hành, các giải pháp phục vụ thi công cầu, hầm, cầu cạn, nhà ga và bảo trì công trình cũng được giới thiệu.

CONMAC VIETNAM 2026 mở rộng không gian trưng bày sang lĩnh vực máy công trình, thiết bị khai thác mỏ, vật liệu xây dựng và phương tiện thi công. Các nhóm ngành hàng đáng chú ý gồm máy móc xây dựng, thiết bị thi công cầu đường, phương tiện vận tải chuyên dụng, vật liệu xây dựng, thiết bị nâng hạ, hệ thống thông gió công nghiệp và đường hầm.

Một số doanh nghiệp tiêu biểu góp mặt tại triển lãm gồm Sunhunk Group China với các dòng xe tải gắn cẩu, xe ben và phương tiện chuyên dụng; Nanfang Ventilator với giải pháp thông gió công nghiệp và đường hầm; Vitravico với hệ thống ván khuôn thép; Shinelink Industries (Việt Nam) với sản phẩm xích công nghiệp phục vụ các ngành xi măng, khai khoáng và công nghiệp nặng. Các doanh nghiệp Việt Nam như Hòa Phát, YSCM Global và Prime Solution cũng góp phần tạo nên không gian kết nối giữa năng lực sản xuất trong nước với nguồn công nghệ quốc tế.

Tuần lễ Công nghiệp đường sắt và Hạ tầng - RAIL & CONS 2026 cùng các Triển lãm chuyên ngành diễn ra tại sẽ diễn ra từ ngày 11-13/11 tại Hà Nội. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Nhiều hoạt động kết nối chuyên ngành và giao thương

Bên cạnh hoạt động trưng bày, RAIL & CONS 2026 tổ chức chuỗi Hội nghị, Hội thảo và Tọa đàm chuyên sâu trong ba ngày, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của ngành đường sắt và hạ tầng: Chiến lược phát triển hệ sinh thái đường sắt tốc độ cao, metro và TOD, cùng các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư, công nghệ thi công hầm, cầu và cầu cạn (11/11); các phiên chuyên đề đi sâu vào phát triển nguồn nhân lực, tích hợp hệ thống tín hiệu và viễn thông, chuyển đổi số, xây dựng chuỗi cung ứng công nghiệp đường sắt, nội địa hóa công nghệ và khai thác giá trị đất gắn với phát triển TOD (12/11).

Ngày 13/11 sẽ diễn ra hoạt động kết nối giao thương B2B, chung kết Startup-Cons Innovation Challenge và trình diễn công nghệ sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu, đơn vị tư vấn và nhà cung cấp thiết bị.

Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác chuyển giao kỹ thuật, cập nhật tiêu chuẩn chuyên ngành và nghiên cứu khả năng tham gia chuỗi cung ứng các dự án đường sắt, hạ tầng. Đối với doanh nghiệp quốc tế, triển lãm là dịp giới thiệu năng lực, tìm kiếm đối tác phân phối và tiếp cận thị trường Việt Nam.

Với sự kết hợp giữa công nghệ đường sắt, máy móc xây dựng và các giải pháp hạ tầng, RAIL & CONS 2026 được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị chuyên ngành, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt và xây dựng tại Việt Nam.