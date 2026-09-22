'Rái cá sông Gianh' Nguyễn Huy Hoàng bỏ cự ly 1.500m tự do, vì sao?

Huy Hoàng sẽ đối đầu các đối thủ cực mạnh ở Asiad 20

Phong độ ổn định

Nguyễn Huy Hoàng là một trong những VĐV có thành tích ổn định bậc nhất của thể thao Việt Nam ở các kỳ Á vận hội. Điều này thể hiện rõ qua thành tích của kình ngư Quảng Bình 2 kỳ gần nhất.

Cụ thể tại Asiad 18 (Indonesia), Huy Hoàng giành HCB 1.500m và HCĐ cự ly 800 tự do. Tới Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc) anh tiếp tục đoạt 2 HCĐ cự ly 400m và 800m tự do. Không phải ngẫu nhiên, anh là gương mặt được chờ đợi nhất trong số các gương mặt của đội tuyển bơi lội Việt Nam tham dự Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản).

Quá trình vươn tới đỉnh cao của Huy Hoàng cũng trải qua thời gian khổ luyện lâu dài. Kình ngư Quảng Bình được đánh giá cao ở nghị lực, ý chí vượt khó và bền bỉ. Huy Hoàng cũng đặc biệt chuyên nghiệp trong tập luyện cũng như thi đấu. Những phẩm chất này giúp anh duy trì được phong độ ổn định, khát khao mạnh mẽ.

Trước khi tới Nhật Bản dự Asiad 20, Huy Hoàng đã giành 2 HCV cự ly 1.500m và 800m tự do tại giải Vô địch châu Á 2025. Trong ngày thi đấu đầu tiên ở Cung bơi lội Tokyo, anh đã tham dự nội dung 4x200m tự do nam của đội tuyển bơi lội Việt Nam gồm Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc, giành quyền vào chung kết và đứng hạng 4 chung cuộc, lỡ cơ hội giành HCĐ.

Thách thức lớn ở Asiad 20

Sau khi có kết quả trên, Huy Hoàng đã xin rút lui khỏi cự ly 1.500m tự do để tập trung cho cự ly 800m tự do. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Nagoya, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, Phó cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh cho biết đã nhận được báo cáo của BHL đội tuyển bơi lội Việt Nam. “Huy Hoàng đã tham gia phần thi nội dung tiếp sức nên muốn nghỉ ngơi để tập trung cho cự ly 800m tự do”-ông Nguyễn Hồng Minh cho biết.

Trên thực tế việc một VĐV đăng ký nhiều nội dung nhưng khi vào cuộc lại rút lui là việc không hiếm. Một chuyên gia thể thao kỳ cựu cho biết BHL có thể cân nhắc yếu tố chiến thuật, hoặc phụ thuộc thể trạng, cảm quan cá nhân của VĐV về thể lực trong thời gian thi đấu để đưa ra quyết định phù hợp.

Trường hợp Huy Hoàng, giành HCĐ ở Asiad được đánh giá là mục tiêu thực tế, cự ly 800m tự do cũng là sở trường của anh. Việc dàn sức quá nhiều có thể không hiệu quả thay vì dốc lực cho nội dung mạnh nhất.

Cần nói thêm dù giành 2 HCV cự ly 1.500m và 800m tự do ở giải Vô địch châu Á nhưng đây là giải đấu các đối thủ mạnh ở châu lục không cử VĐV mạnh nhất của họ tham dự. Về thành tích, cự ly 800m tự do Huy Hoàng đoạt HCV với thời gian 7 phút 57 giây 58. Thành tích này thực tế thấp hơn cả con số 7 phút 51 giây 44 giúp anh đoạt HCĐ Asiad 19. Đứng trên Huy Hoàng ở kỳ Á vận hội này là Kim woo-min (HCV, 7 phút 46 giây 03) và Fei Liwei (HCB, 7 phút 49 giây 90).

Cuộc đua tranh lần này giữa Nguyễn Huy Hoàng và các đồng đội ở đội tuyển bơi lội Việt Nam với các đối thủ châu lục thực sự đáng chờ đợi.

Trọng Đạt