Rafael phát triển AI xử lý dữ liệu tình báo chiến trường

Hệ thống tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) tại thị trấn Sderot, miền nam Israel. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, PUZZLE được thiết kế để tổng hợp, phân tích và đối chiếu dữ liệu tình báo từ nhiều lĩnh vực, gồm trên bộ, trên biển, trên không, không gian và không gian mạng. Hệ thống có cấu trúc mô-đun, có thể triển khai tại các trung tâm cố định hoặc trên phương tiện cơ động, đồng thời tích hợp với các mạng lưới và hệ thống tác chiến hiện có. Các thành phần của PUZZLE gồm SIGNAL.AI, chuyên xử lý lượng lớn dữ liệu tình báo tín hiệu, và IMILITE, có chức năng kết hợp thông tin hình ảnh với dữ liệu địa lý.

PUZZLE sử dụng AI để sàng lọc, xác định mức độ ưu tiên và liên kết dữ liệu từ nhiều nguồn, qua đó xây dựng bức tranh tình huống phục vụ người chỉ huy. Kết quả phân tích được trình bày trực quan, chẳng hạn trên bản đồ, đồng thời cho phép người sử dụng truy ngược về nguồn dữ liệu ban đầu để kiểm chứng.

Ông Guy Oren, Phó Chủ tịch phụ trách tình báo, không gian và an ninh mạng của Rafael, cho biết thách thức trên chiến trường hiện đại không còn là thiếu thông tin mà là lượng dữ liệu thu thập từ các cảm biến và phương tiện tình báo ngày càng lớn, vượt quá khả năng xử lý thủ công của con người.

Theo ông, AI có thể rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thông tin nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ đưa ra kết luận sai hoặc không phù hợp. Vì vậy, Rafael xác định người vận hành giữ vai trò trung tâm và chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng, thay vì trao toàn bộ quyền quyết định cho máy móc.

Rafael cũng nghiên cứu đưa các tác nhân AI - những hệ thống có khả năng thực hiện tương đối độc lập nhiều bước công việc - vào mạng lưới quân sự. Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ này đặt ra yêu cầu cao về độ tin cậy và khả năng kiểm soát, đặc biệt trong điều kiện các hệ thống tác chiến hoạt động phân tán, mất kết nối Internet hoặc bị gián đoạn liên lạc.