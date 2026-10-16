Radisson Blu Resort - nơi kỳ nghỉ hóa hành trình của điều tốt đẹp

Một kỳ nghỉ đáng nhớ không chỉ được tạo nên bởi không gian lưu trú sang trọng, trải nghiệm ẩm thực hay vẻ đẹp của Bãi Dài. Đằng sau mỗi trải nghiệm là cam kết lớn hơn, cùng du khách, cộng đồng địa phương gìn giữ những giá trị tự nhiên, xây dựng lối sống có trách nhiệm và tạo ra những tác động tích cực cho điểm đến.

Trong định hướng phát triển bền vững, Radisson Blu Resort Cam Ranh từng bước đưa các sáng kiến môi trường và cộng đồng trở thành một phần của trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Gieo mầm tình yêu đại dương từ những điều nhỏ bé

Với niềm tin rằng ý thức môi trường nên được hình thành từ những năm tháng đầu đời, khu nghỉ dưỡng thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục về bảo vệ đại dương dành cho trẻ em.

Thông qua trò chơi tương tác, câu chuyện và hoạt động sáng tạo, các em tìm hiểu về hệ sinh thái biển, những thách thức mà đại dương đang đối mặt và những hành động đơn giản để hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ sinh vật biển.

Khu nghỉ dưỡng xanh mướt Radisson Blu Resort Cam Ranh.

Thay vì chỉ truyền tải kiến thức, chương trình biến giáo dục thành trải nghiệm thực tế, khuyến khích trẻ em trở thành những “đại sứ nhí” cho môi trường và chia sẻ thông điệp tích cực với gia đình.

Hoạt động trồng san hô tại vườn ươm theo hướng dẫn của chuyên gia.

Radisson Blu Resort Cam Ranh đã phối hợp triển khai các hoạt động làm sạch cộng đồng tại những không gian công cộng, bãi biển và các tuyến đường lân cận.

Các hoạt động làm sạch bãi biển do nhiều đơn vị phối hợp thực hiện.

Ngày 10/10, 115 thành viên đến từ 6 đơn vị nghỉ dưỡng và Trung tâm Anh ngữ Embassy Language đã cùng tham gia làm sạch bãi biển, kéo dài từ Radisson Blu Resort Cam Ranh đến Duyên Hà Resort. Sau hai giờ triển khai, chương trình thu gom và vận chuyển khoảng 2 tấn rác thải, đồng thời xử lý tại chỗ khoảng 1 tấn gỗ mục theo kế hoạch

Khi rác thải được mang lại ‘một vẻ đẹp khác’

Tại Radisson Blu Resort Cam Ranh, phát triển bền vững cũng được tiếp cận theo cách nhẹ nhàng và giàu tính sáng tạo.

Thông qua các lớp học tái chế, trẻ em được khuyến khích để sáng tạo từ những vật dụng tưởng chừng đã hết giá trị theo một góc nhìn mới. Que kem, cốc giấy, bìa carton và các vật liệu đã qua sử dụng có thể trở thành đồ chơi, vật trang trí hay những món quà thủ công độc đáo.

Hoạt động tái chế tại Kids Club.

Đằng sau trải nghiệm nghỉ dưỡng tiện nghi là hệ thống vận hành được tối ưu hóa với mục tiêu sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Một trong những sáng kiến nổi bật là tối ưu hóa hoạt động của hệ thống máy lạnh dựa trên mức độ lấp đầy thực tế của khu nghỉ dưỡng. Đồng thời, hệ thống máy lạnh được tận dụng trong những khung giờ thấp điểm. Giải pháp này đã góp phần giảm 22% mức tiêu thụ năng lượng.

Khu nghỉ dưỡng cũng điều chỉnh thời gian vận hành máy bơm lọc cho các hồ bơi công cộng và khu vực villa, chuyển hoạt động từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, qua đó giảm 28% mức tiêu thụ năng lượng.

Resort đặt mục tiêu tăng cường 16% diện tích mảng xanh trong năm 2026.

Trong thời gian tới, Radisson Blu Resort Cam Ranh sẽ áp dụng công nghệ điều khiển hệ thống làm mát, hệ thống điện mặt trời từ tháng 10/2026 để tối ưu hóa tài nguyên.

Radisson Blu Resort Cam Ranh đặt mục tiêu tăng thêm 16% diện tích phủ xanh. Các sáng kiến bao gồm phát triển vườn thảo mộc, tăng cường cây xanh trên bề mặt tòa nhà chính, đồng thời bổ sung mảng xanh tại sảnh lễ tân, nhà hàng và hành lang của 12 tầng.

Trách nhiệm với cộng đồng - giá trị được tạo nên từ sự sẻ chia

Khu nghỉ dưỡng thường xuyên thực hiện các chuyến thăm đến các trung tâm bảo trợ trẻ em và cơ sở cộng đồng tại khu vực lân cận. Những chuyến đi mang theo đồ dùng học tập, tài liệu giáo dục, thực phẩm và nhu yếu phẩm, đồng thời tạo cơ hội để nhân viên dành thời gian giao lưu, lắng nghe và chia sẻ cùng các em.

Với Radisson Blu Resort Cam Ranh, trách nhiệm cộng đồng được thể hiện qua những hỗ trợ thiết thực và mối quan hệ lâu dài với địa phương. Từ lớp học dành cho trẻ em, hoạt động làm sạch bãi biển đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng, phân loại rác và phát triển vườn thảo mộc, mỗi sáng kiến đều hướng tới việc giảm tác động đến môi trường và tạo thêm giá trị cho nơi khu nghỉ dưỡng hiện diện. Qua đó, mỗi kỳ nghỉ tại Radisson Blu Resort Cam Ranh mở ra cơ hội để du khách nghỉ ngơi, kết nối với điểm đến và góp phần vun đắp một tương lai xanh hơn cho Cam Ranh.

Du khách có nhu cầu đặt phòng hoặc tìm hiểu thông tin về khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Resort Cam Ranh có thể tham khảo website, liên hệ hotline 02583993666 hoặc email reservations.rcrb@radisson.com