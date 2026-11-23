Radio Phía sau bục khai báo: Giá đắt cho kẻ đánh cắp những giấc mơ
Trước bục khai báo, không còn dáng vẻ tự tin của một nữ giám đốc, Trần Thị Thân cúi đầu lặng lẽ nghe HĐXX tuyên mức án 12 năm tù. Phía dưới hàng ghế bị hại, những người lao động cũng chẳng còn sức để trách móc. Giữa vòng xoáy nợ nần, Thân đã chọn cách đánh đổi chính niềm tin của họ để vá víu cho những toan tính cá nhân. Bản án khép lại, nhưng những khoản nợ từ giấc mơ xuất ngoại dở dang vẫn còn ở lại, trĩu nặng.
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/radio-phia-sau-buc-khai-bao-gia-dat-cho-ke-danh-cap-nhung-giac-mo-548898.html