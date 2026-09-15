Radio Phía sau bục khai báo: Cánh cửa phục thiện mở ngay tại phiên tòa cho cựu vận động viên Paragames
Phán quyết trả tự do ngay tại phiên tòa dành cho Lê Thị Hoài Phương trong vụ án buôn bán pháo lậu liên tỉnh tại Hà Tĩnh không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn mở ra cơ hội phục thiện cho một số phận từng mang vinh quang về cho Tổ quốc nhưng lầm lạc trước áp lực mưu sinh.
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/radio-phia-sau-buc-khai-bao-canh-cua-phuc-thien-mo-ngay-tai-phien-toa-cho-cuu-van-dong-vien-paragames-539368.html