Radio Phía sau bục khai báo: Cánh cửa phục thiện mở ngay tại phiên tòa cho cựu vận động viên Paragames

Biết bạn gái cũ đã kết hôn sau thời gian mình chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc, Nguyễn Trí Hào nảy sinh thù tức và tìm đến nhà chị này vào tối 13/9 và dùng dao tấn công 3 người trong gia đình khiến người bố tử vong, mẹ và anh rể của chị bị thương.