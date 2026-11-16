Radar F-16 – Từ AN/APG-66 đến hệ thống AESA hiện đại

Những chiếc F-16A/B đầu tiên được trang bị radar AN/APG-66 do Westinghouse phát triển. Đây là radar điều khiển hỏa lực sử dụng công nghệ quét cơ khí, có khả năng tìm kiếm và theo dõi mục tiêu trên không, đồng thời hỗ trợ một số chế độ hoạt động không đối đất.

Hệ thống được thiết kế phù hợp với kích thước mũi máy bay hạng nhẹ, thay vì sử dụng radar lớn như trên các tiêm kích hạng nặng.

Khi F-16 chuyển sang phiên bản C/D, radar AN/APG-68 được đưa vào sử dụng. Hệ thống này có khả năng xử lý tín hiệu và chế độ hoạt động được cải thiện, hỗ trợ tốt hơn cho nhiệm vụ không chiến ngoài tầm nhìn và tiến công mặt đất.

Các biến thể radar tiếp tục được nâng cấp theo từng Block, trong đó có những cấu hình cải thiện khả năng lập bản đồ mặt đất và hoạt động trong môi trường tác chiến phức tạp.

Một bước tiến quan trọng xuất hiện trên F-16 Block 60 của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Phiên bản này được trang bị radar AN/APG-80, sử dụng công nghệ mảng pha quét điện tử chủ động, hay AESA.

Thay vì phải điều khiển một anten quét cơ khí theo từng hướng, radar AESA sử dụng nhiều phần tử phát và thu tín hiệu, cho phép điều khiển chùm tia điện tử nhanh chóng.

Đối với các chương trình nâng cấp F-16V và Block 70/72, radar AN/APG-83 SABR của Northrop Grumman trở thành một thành phần nổi bật.

Hệ thống này được thiết kế để thay thế những radar đời cũ trên một số máy bay, cải thiện khả năng nhận thức tình huống, theo dõi nhiều mục tiêu và hoạt động trong môi trường có nhiễu điện tử.

Radar hiện đại không tự động biến F-16 thành máy bay thế hệ thứ 5. Hiệu quả chiến đấu còn phụ thuộc vào cảm biến khác, hệ thống tác chiến điện tử, liên kết dữ liệu, vũ khí và khả năng phối hợp với các nền tảng khác.

Dù vậy, quá trình chuyển từ AN/APG-66 sang AN/APG-83 cho thấy F-16 có khả năng tiếp nhận công nghệ mới mà không cần thiết kế lại toàn bộ máy bay.

Đây là một trong những lý do giúp dòng tiêm kích này tiếp tục được nâng cấp sau nhiều thập niên hoạt động.