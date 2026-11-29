Trong chiến tranh hiện đại, khả năng phát hiện mục tiêu trước khi đối phương nhận ra sự hiện diện của mình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối với trực thăng tấn công Ka-52, radar Arbalet là một trong những thành phần hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ này.

Arbalet-52 là hệ thống radar được phát triển dành cho Ka-52. Thiết bị được bố trí trong phần mũi máy bay, tích hợp với hệ thống điện tử hàng không và các thiết bị điều khiển nhiệm vụ.

Radar sử dụng công nghệ sóng milimet, cho phép phát hiện và theo dõi một số loại mục tiêu trên không cũng như mục tiêu mặt đất.

Hệ thống còn hỗ trợ nhận biết địa hình và các vật cản, giúp tổ lái có thêm dữ liệu trong quá trình điều hướng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của radar là cung cấp thông tin về mục tiêu cho hệ thống điều khiển vũ khí.

Dữ liệu thu được có thể hỗ trợ tổ lái xác định khu vực có đối tượng cần quan sát, đánh giá tình huống và lựa chọn phương án tác chiến phù hợp.

Khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp cũng là một yêu cầu đối với radar trực thăng quân sự.

Khi tầm nhìn bị hạn chế bởi mây, sương mù hoặc điều kiện môi trường, radar có thể bổ sung thông tin mà các thiết bị quan sát quang học khó cung cấp đầy đủ.

Tuy nhiên, radar không thay thế hoàn toàn các hệ thống cảm biến khác. Việc xác định chính xác mục tiêu vẫn cần sự phối hợp giữa radar, thiết bị quang điện tử, hệ thống dẫn đường và đánh giá của tổ lái.

Trong cấu hình Ka-52 hiện đại hóa, đặc biệt là Ka-52M, hệ thống radar và điện tử hàng không tiếp tục được nâng cấp nhằm cải thiện khả năng phát hiện và sử dụng vũ khí.

Những thay đổi này phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với trực thăng chiến đấu trong môi trường tác chiến có sự hiện diện của nhiều hệ thống phòng không.

Radar Arbalet vì vậy là một bộ phận quan trọng trong kiến trúc điện tử của Ka-52. Giá trị của hệ thống không chỉ nằm ở khả năng phát hiện mục tiêu mà còn ở việc cung cấp thông tin phục vụ quá trình ra quyết định của tổ lái.