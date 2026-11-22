Trong chiến tranh hiện đại, radar đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với tiêm kích. Khả năng phát hiện mục tiêu từ xa, theo dõi nhiều đối tượng và cung cấp thông tin cho hệ thống vũ khí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chiến đấu.

Trên F/A-18E/F Super Hornet, radar AN/APG-79 được phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu này.

AN/APG-79 do Northrop Grumman phát triển, sử dụng công nghệ radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA.

Khác với radar quét cơ học truyền thống, radar AESA sử dụng nhiều phần tử phát và thu tín hiệu riêng biệt để điều khiển chùm tia điện tử. Cấu trúc này cho phép radar thay đổi hướng quét nhanh mà không cần di chuyển toàn bộ anten.

Một trong những ưu điểm của AN/APG-79 là khả năng thực hiện nhiều chức năng radar trong cùng một hệ thống.

Máy bay có thể tìm kiếm mục tiêu trên không, theo dõi đối tượng và hỗ trợ những nhiệm vụ liên quan đến tấn công mặt đất.

Việc xử lý dữ liệu được cải thiện giúp phi công có thêm thông tin phục vụ nhận thức tình huống.

Radar còn được thiết kế để hoạt động cùng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM. Dữ liệu mục tiêu do radar cung cấp giúp hệ thống vũ khí thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường, đặc điểm mục tiêu và hệ thống tác chiến tổng thể.

AN/APG-79 cũng được tích hợp trên máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler. Điều này cho thấy radar có thể được sử dụng trên những nền tảng có nhiệm vụ khác nhau, từ tiêm kích đa nhiệm đến máy bay chuyên chế áp phòng không.

Công nghệ AESA mang lại nhiều lợi ích nhưng không khiến máy bay trở nên bất khả phát hiện.

Radar vẫn phát ra năng lượng điện từ và có thể chịu ảnh hưởng từ các hệ thống tác chiến điện tử đối phương.

Việc trang bị AN/APG-79 là một trong những bước nâng cấp quan trọng của Super Hornet.

Radar này góp phần đưa F/A-18E/F duy trì năng lực chiến đấu trong môi trường ngày càng phụ thuộc vào cảm biến, dữ liệu và phối hợp tác chiến.