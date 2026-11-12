Radar AN/APG-63 - Bộ mắt thần giúp F-15 Eagle phát hiện và theo dõi mục tiêu

Trong một trận không chiến hiện đại, khả năng phát hiện đối phương trước khi bị đối phương phát hiện có thể tạo ra lợi thế quyết định.

Đối với F-15 Eagle, radar AN/APG-63 được phát triển để đáp ứng yêu cầu này, kết hợp với hệ thống điện tử và vũ khí nhằm tạo nên năng lực chiếm ưu thế trên không.

AN/APG-63 là radar điều khiển hỏa lực do Hughes Aircraft phát triển. Hệ thống sử dụng công nghệ radar xung Doppler, cho phép phân biệt mục tiêu đang di chuyển với những tín hiệu phản xạ từ mặt đất.

Khả năng xử lý tín hiệu này giúp radar theo dõi mục tiêu trong môi trường có nhiều nhiễu, bao gồm cả khi máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Radar không chỉ cung cấp thông tin về khoảng cách mà còn hỗ trợ xác định phương hướng, tốc độ tương đối và vị trí mục tiêu.

Các dữ liệu này được chuyển đến hệ thống hiển thị trong buồng lái, giúp phi công đánh giá tình huống và lựa chọn phương án sử dụng vũ khí.

AN/APG-63 được tích hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực của F-15. Trong nhiệm vụ không chiến, radar có thể hỗ trợ tìm kiếm mục tiêu, bám bắt và cung cấp thông tin cần thiết để sử dụng tên lửa.

Khả năng phối hợp với các loại vũ khí như AIM-7 Sparrow và AIM-120 AMRAAM góp phần mở rộng phạm vi giao chiến của máy bay.

Qua thời gian, radar AN/APG-63 được nâng cấp nhằm cải thiện hiệu suất và độ tin cậy. Các phiên bản AN/APG-63(V)2 và AN/APG-63(V)3 sử dụng anten mảng quét điện tử chủ động (AESA).

Công nghệ này cho phép điều khiển hướng chùm tia radar bằng điện tử, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cơ cấu quét cơ học.

Radar AESA có khả năng chuyển đổi giữa các nhiệm vụ nhanh hơn, tăng hiệu quả theo dõi nhiều mục tiêu và cải thiện khả năng chống nhiễu.

Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa F-15C, giúp máy bay tiếp tục đáp ứng yêu cầu tác chiến sau nhiều thập niên hoạt động.

Ở các biến thể mới hơn, F-15E và F-15EX sử dụng những hệ thống radar hiện đại khác, trong đó APG-82(V)1 là radar AESA được trang bị cho F-15E nâng cấp và F-15EX.

Những hệ thống này phản ánh quá trình phát triển liên tục của công nghệ radar trên dòng Eagle.