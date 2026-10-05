Radar AESA khiến tiêm kích F-16V 'nguy hiểm' hơn thế nào?

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên tiêm kích F-16V không nằm ở hình dáng bên ngoài mà ở hệ thống cảm biến.

Trung tâm của gói nâng cấp là radar điều khiển hỏa lực mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) AN/APG-83 SABR do Northrop Grumman phát triển. Đây là công nghệ giúp F-16 khai thác lượng thông tin lớn hơn từ không gian tác chiến.

Khác với radar cơ khí truyền thống phải dùng cơ cấu chuyển động để quét không gian, radar AESA sử dụng nhiều phần tử phát - thu độc lập.

Chùm sóng có thể được điều khiển điện tử để chuyển hướng nhanh giữa các khu vực. Với AN/APG-83, tiêm kích F-16V có khả năng phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Lockheed Martin cho biết radar có thể duy trì hơn 20 vệt theo dõi mục tiêu trên không

Radar mới cũng mở rộng khả năng quan sát mặt đất. AN/APG-83 có chế độ radar khẩu độ tổng hợp (SAR), tạo bản đồ mặt đất độ phân giải cao phục vụ nhận dạng và tấn công chính xác.

Phi công có thể điều chỉnh khu vực hiển thị bằng các chức năng phóng to và thay đổi góc quan sát.

Một ưu điểm khác là khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp. AN/APG-83 được thiết kế với các tính năng bảo vệ điện tử, cho phép duy trì khả năng hoạt động trong môi trường có mật độ tín hiệu vô tuyến cao.

Radar cũng có thể chuyển đổi giữa các chế độ không đối không và không đối đất với thời gian gián đoạn thấp, giúp phi công có bức tranh chiến trường đầy đủ hơn.

Radar mới còn phát huy hiệu quả khi kết hợp với hệ thống điện tử hàng không và liên kết dữ liệu của tiêm kích F-16V.

Link 16 cho phép chia sẻ dữ liệu chiến thuật, trong khi máy tính nhiệm vụ và đường truyền dữ liệu tốc độ cao giúp xử lý lượng thông tin lớn từ radar cùng các cảm biến khác.

Vì vậy, nâng cấp radar không đơn thuần giúp tiêm kích F-16V "nhìn xa hơn". Quan trọng hơn, máy bay có thể phát hiện, theo dõi, phân loại và chia sẻ thông tin về chiến trường hiệu quả hơn.

Trên một khung thân F-16 quen thuộc, radar AESA đã tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng nhận biết tình huống và tác chiến.