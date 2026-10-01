Radar AESA của tiêm kích KF-21: Công nghệ Hàn Quốc đã đi đến đâu?

Trong một tiêm kích hiện đại, radar không đơn thuần là thiết bị phát hiện máy bay đối phương. Nó còn cung cấp dữ liệu về khoảng cách, phương vị, độ cao và tốc độ mục tiêu, hỗ trợ theo dõi, dẫn đường vũ khí và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Với KF-21 Boramae, Hàn Quốc lựa chọn radar mảng quét điện tử chủ động AESA làm một trong những cảm biến chủ lực.

Khác radar cơ khí truyền thống phải xoay anten để quét không gian, AESA sử dụng nhiều module thu phát bán dẫn trên anten. Chùm sóng có thể được điều khiển điện tử theo nhiều hướng mà không cần quay toàn bộ anten.

Cách này giúp radar chuyển hướng quan sát nhanh và thực hiện nhiều nhiệm vụ trong thời gian ngắn. Hanwha Systems, doanh nghiệp tham gia phát triển radar KF-21, cho biết hệ thống có khả năng phát hiện, theo dõi mục tiêu trên không, mặt đất và trên biển, đồng thời hỗ trợ dẫn tên lửa.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở mục tiêu tự chủ công nghệ. Radar AESA dành cho KF-21 được Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc chủ trì phát triển, với Hanwha Systems tham gia chế tạo và tích hợp.

Năm 2022, Hàn Quốc bắt đầu thử nghiệm bay radar AESA trên máy bay thử nghiệm, trong đó có các nội dung về phát hiện, theo dõi mục tiêu trên không và tạo ảnh radar khẩu độ tổng hợp SAR.

Sau đó, radar tiếp tục được thử nghiệm trực tiếp trên các máy bay KF-21. Năm 2023, radar AESA đã nhận đánh giá "tạm thời phù hợp chiến đấu", mở đường cho quá trình đưa hệ thống vào sản xuất.

Hanwha Systems cho biết, chương trình thử nghiệm trên KF-21 tiếp tục đánh giá nhiều chức năng và chế độ hoạt động, trong đó có khả năng phát hiện, theo dõi mục tiêu trên không.

Đến tháng 8/2025, Hanwha Systems xuất xưởng radar AESA sản xuất loạt đầu tiên dành cho KF-21.

Doanh nghiệp này cho biết, tổng cộng 40 radar sẽ được cung cấp để trang bị cho các máy bay KF-21 đến năm 2028. Đây là dấu mốc quan trọng vì chương trình đã chuyển từ phát triển và thử nghiệm sang sản xuất thiết bị thực tế.

Tuy nhiên, cần thận trọng khi đánh giá năng lực của radar này. Hàn Quốc đã công bố nhiều chức năng và các mốc thử nghiệm, nhưng những thông số như tầm phát hiện tối đa trong từng điều kiện, khả năng chống nhiễu hoặc số lượng mục tiêu có thể đồng thời theo dõi và giao chiến không nên được suy đoán từ các thông số quảng bá.

Đây vẫn là những năng lực cần được kiểm chứng qua thử nghiệm và khai thác thực tế.

Với KF-21, ý nghĩa của radar AESA vì thế không chỉ nằm ở một thiết bị mới. Quan trọng hơn, Hàn Quốc đang từng bước làm chủ một công nghệ cảm biến vốn được xem là một trong những thành phần khó nhất của tiêm kích hiện đại.

Radar này sẽ trở thành nền tảng để KF-21 kết nối với hệ thống tác chiến điện tử, cảm biến khác và mạng lưới chỉ huy trong các bài toán tác chiến tương lai.