Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Thái Thị Duy Ngân tặng hoa và quà chúc mừng Ban Chủ nhiệm và các thành viên trong mô hình.

Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh An Giang được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lựa chọn triển khai mô hình.

Mô hình có 25 thành viên, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về di cư an toàn, phòng, chống mua bán người, thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Bên cạnh đó, các thành viên phối hợp phát hiện nguy cơ, hỗ trợ và kết nối người dân với các dịch vụ cần thiết theo quy định; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.