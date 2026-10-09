Rạch Giá thúc đẩy kỹ năng số qua Ngày hội Công nghệ và Tiêu dùng số 2026

Các đại biểu tham dự khai mạc Ngày hội Công nghệ và Tiêu dùng số Rạch Giá năm 2026

Từ ngày 8 -13.10, tại Quảng trường Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Người có công tỉnh An Giang, UBND phường Rạch Giá tổ chức khai mạc Ngày hội Công nghệ và Tiêu dùng số năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, học sinh và người dân tham gia.

Ngày hội là hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia, Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10.10) và Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân, chuyển đổi số toàn diện”.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Giá Dương Hồng Tuấn nhấn mạnh chuyển đổi số đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống thông qua những tiện ích thiết thực như thanh toán bằng mã QR, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, sổ sức khỏe điện tử và các mô hình kinh doanh số. Vì vậy, ngày hội là dịp để người dân tiếp cận, trải nghiệm công nghệ, nâng cao kỹ năng số và cảm nhận rõ hơn những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.

Bên cạnh đó, địa phương đang đẩy mạnh đợt cao điểm rà soát, làm sạch và đồng bộ dữ liệu trong các lĩnh vực dân cư, đất đai, y tế, an sinh xã hội. Lãnh đạo phường kêu gọi cán bộ, lực lượng vũ trang phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chuyển đổi số; đồng thời mong muốn người dân tích cực phối hợp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, trải nghiệm các giải pháp chuyển đổi số tại ngày hội

Hưởng ứng chương trình, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Viettel An Giang khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân phường Rạch Giá trong xây dựng xã hội số, kinh tế số.

Tại ngày hội, Viettel An Giang giới thiệu nền tảng số Tami, cung cấp tài khoản trí tuệ nhân tạo (AI) miễn phí, chữ ký số miễn phí và tổ chức tập huấn kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Ngày hội diễn ra với nhiều khu vực trải nghiệm thực tế về ngân hàng số, dịch vụ viễn thông và công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo, robot, VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin. Các hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, học sinh và người dân đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm.

Thông qua ngày hội, phường Rạch Giá hướng đến thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng số trong cộng đồng, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.