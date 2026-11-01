Rạch Giá sôi nổi Giải đua ghe ngo mini mở rộng lần thứ V

Giải đua thu hút 39 đội ghe ngo mini đến từ các chùa, phum, sóc trong tỉnh An Giang

Các đội tham gia đến từ 10 xã, phường gồm: An Biên, Bình An, Châu Thành, Định Hòa, Đông Thái, Gò Quao, Giồng Riềng, Mỹ Thuận, Thạnh Lộc và Rạch Giá. 39 đội được chia thành 8 bảng, mỗi đội gồm 12 vận động viên, tranh tài ở cự ly 500m.

Vòng loại thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn các đội có thành tích tốt vào vòng trong. Từ vòng 1/16, 1/8, tứ kết, bán kết đến chung kết, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Qua các vòng tranh tài, đội chùa Xà Xiêm Mới giành giải Nhất; đội chùa Láng Cát 2 đạt giải Nhì; đội chùa Thứ Ba đạt giải Ba và đội chùa Thôn Dôn 4 đoạt giải Tư.

Người dân thích thú hò reo theo nhịp chèo của các đội đua

Diễn ra trong không khí sôi nổi, giải đấu thu hút hàng nghìn lượt người dân đến xem và cổ vũ. Những màn tranh tài quyết liệt, các pha bứt tốc và rượt đuổi trên đường đua tạo nên không khí hào hứng, náo nhiệt, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương.

Hàng ngàn người dân tập trung hai bên dòng sông trước chùa Thôn Dôn theo dõi, cổ vũ các đội đua

Ban tổ chức trao cúp cho đội đạt giải Nhất giải đua

Giải đua ghe ngo mini là hoạt động chào mừng lễ dâng y Kathina và dâng bông bạc của đồng bào Khmer. Qua 5 lần tổ chức, giải đã trở thành sân chơi thể thao lành mạnh, tạo điều kiện để các đội ghe ngo, chùa, phum, sóc gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

Hoạt động cũng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.