Hấp dẫn giải bơi biển tại An Giang.

Nằm trong chuỗi sự kiện Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, giải bơi biển tại phường Rạch Giá là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước khi giải diễn ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức, trực tiếp kiểm tra khu vực đường đua, công tác tổ chức và các điều kiện bảo đảm an toàn cho vận động viên.

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung 500m nam và 300m nữ. Trên đường đua giữa không gian biển rộng thoáng, các kình ngư nỗ lực bứt tốc, chinh phục cự ly; những màn tranh tài nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đến kiểm tra quanh khu vực đường đua.

Vận động viên trên đường đua.

Công tác cứu hộ, bảo đảm an toàn đường đua được chú trọng, tạo điều kiện để vận động viên thi đấu hết mình. Ban Tổ chức cũng trao giải cho các vận động viên đạt thành tích ở từng nội dung, lứa tuổi.

Không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, giải bơi biển còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Hoạt động đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan biển, nguồn nước và quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch biển đảo An Giang đến người dân, du khách.

Các vận động viên bứt tốc về đích.

Những vận động viên đầu tiên hoàn thành chặng đua tại giải.

Đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải lứa tuổi.

Các vận động viên đạt giải nhất, nhì, ba nội dung 500 mét bơi tự do.