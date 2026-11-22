Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tối 22/11, tại phường Rạch Giá, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Tôn vinh di sản - Kiến tạo tương lai”.

Tham dự lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng.

Cùng tham dự có Phó Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các doanh nghiệp, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo và đông đảo nhân dân dự lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang”.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết Festival được tổ chức nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người An Giang; đồng thời quảng bá di sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Theo đồng chí Hồ Văn Mừng, An Giang là vùng đất hội tụ sông nước, đồng bằng, núi non và biển đảo, nơi các cộng đồng Kinh, Hoa, Khmer, Chăm cùng chung sống, tạo nên không gian văn hóa đa dạng. Tỉnh định hướng xây dựng Festival trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thường niên, luân phiên tổ chức tại các đô thị động lực.

Festival lần đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Theo lãnh đạo tỉnh, đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người An Giang đến bạn bè quốc tế.

Hoạt cảnh “Những dòng chảy hội tụ”.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình hình thành, phát triển vùng đất An Giang, từ đồng bằng, núi non, biên cương đến biển đảo. Chương trình còn có màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone light), công nghệ laser mapping và pháo hoa tầm cao.

Màn biểu diễn drone light kết hợp công nghệ laser mapping tại Festival “Dòng xanh An Giang”.

Tiết mục ca múa “Việt Nam kiêu hãnh”.

Tiết mục ca múa “Dòng An Giang”.

Tiết mục ca múa "Tinh hoa Việt Nam" kết hợp màn bắn pháo hoa kết thúc lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật Fesitval "Dòng xanh An Giang" lần thứ I năm 2026.

Festival diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại phường Rạch Giá, với nhiều hoạt động như giải chạy bộ, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, âm nhạc đường phố, diễu hành trang phục truyền thống, biểu diễn cải lương, giải bơi biển và trò chơi dân gian.

Trong khuôn khổ Festival còn có hội chợ triển lãm nông nghiệp - du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm; hội nghị xúc tiến đầu tư về các dự án lấn biển, công nghiệp, du lịch và hạ tầng theo phương thức PPP; hội thảo nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang.

Thường trực UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích đóng góp, tài trợ trong công tác tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen 5 tập thể có thành tích đóng góp, tài trợ trong công tác tổ chức Festival.