Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức dự và trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Ngày 24/11, tại phường Rạch Giá, Sở Văn hóa và Thể thao An Giang phối hợp các sở, ngành, UBND phường Rạch Giá và các đơn vị liên quan tổ chức các giải thể thao, trò chơi dân gian, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không khí sôi nổi lan tỏa từ những trò chơi quen thuộc như kéo co, nhảy bao bố, gắp bóng, nhảy dây. Người chơi hào hứng tranh tài, cổ động viên nhiệt tình cổ vũ, tạo nên những khoảnh khắc vui tươi, gần gũi. Các hoạt động thu hút nhiều thành phần tham gia, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay nghề nghiệp.

Không chỉ là sân chơi giải trí, các trò chơi dân gian còn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những nét sinh hoạt văn hóa gắn bó với đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Qua đó, góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, vun đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong nhân dân.

Bạn trẻ tham gia trò chơi kéo co.

Trò chơi gắp bóng đòi hỏi sự tập trung cao độ từ những người chơi.

Đông đảo cổ động viên cổ vũ cho các đội chơi.

Nhảy dây - trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ.