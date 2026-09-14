Rạch Giá mở rộng không gian đô thị về phía biển đến năm 2050

Một góc đô thị Rạch Giá nhìn từ trên cao. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Chiều 14/9, Sở Xây dựng tỉnh An Giang phối hợp UBND phường Rạch Giá và phường Vĩnh Thông tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

Theo quy hoạch được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 20/7/2026, phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ địa giới hành chính phường Rạch Giá, phường Vĩnh Thông và một phần diện tích mặt biển trên Vịnh Rạch Giá để nghiên cứu phát triển các khu lấn biển, đảo nhân tạo.

Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 16.548,51ha, gồm khoảng 141,42km² diện tích tự nhiên của hai phường hiện hữu và phần diện tích mặt biển thuộc phạm vi nghiên cứu. Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035, dài hạn đến năm 2050.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang Nguyễn Ngọc Lân (giữa) bàn giao quyết định và hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050 cho UBND phường Rạch Giá và Vĩnh Thông.

Rạch Giá được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế, thương mại và dịch vụ tổng hợp của tỉnh; trung tâm kinh tế biển, thương mại, dịch vụ ven biển và đầu mối giao thông kết nối bằng đường bộ, đường biển, hàng không.

Theo quy hoạch, đô thị Rạch Giá phát triển theo mô hình đa trung tâm, đa chức năng, gắn với giao thông công cộng; mở rộng không gian về phía Tây, Đông Bắc, gắn với không gian lấn biển, đảo nhân tạo, đô thị xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đô thị Rạch Giá khang trang, hiện đại.

Các chương trình, dự án ưu tiên tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng khung; bảo đảm các tiêu chí đô thị loại II, từng bước hướng đến tiêu chí đô thị loại I. Thành phố cũng được định hướng nâng cao chất lượng không gian ven biển, hoàn thiện các tuyến đường ven biển, không gian công cộng và dịch vụ công cộng, cải tạo khu vực đô thị hiện hữu và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất.

Nguồn lực thực hiện được xác định từ ngân sách cho các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật khung và huy động các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách để đầu tư phát triển đô thị, dịch vụ du lịch.