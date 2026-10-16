Rạch Giá hỗ trợ 36 trẻ mồ côi, thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nhận hoa chúc mừng của Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá.

Chiều 16/10, Đảng ủy phường Rạch Giá, tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và ngày thành lập các tổ chức hội, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Trong năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Giá tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn các phong trào, cuộc vận động với nhiệm vụ phát triển địa phương.

Trong xây dựng gia đình hạnh phúc, đô thị văn minh, Hội triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với tiêu chí “3 an”; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh khu dân cư và thực hiện mô hình đổi phế liệu lấy nhu yếu phẩm.

Công tác chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chú trọng. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội hỗ trợ 36 trẻ em mồ côi với tổng kinh phí 60 triệu đồng, góp phần tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội kết nối nguồn lực, hỗ trợ vốn, duy trì tổ hợp tác, hỗ trợ khởi sự kinh doanh và nhân rộng các mô hình phù hợp, giúp hội viên tạo thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.