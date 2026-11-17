Đối tượng Võ Ngọc Hiến.

Ngày 17/11, Công an phường Rạch Giá đã bàn giao Võ Ngọc Hiến cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 15/11, qua công tác nắm tình hình, Công an phường phát hiện Hiến vừa trộm một xe mô tô biển kiểm soát 68S1-562.05, đưa đến gửi tại bãi giữ xe Bệnh viện Bình An để cất giấu.

Khi Hiến quay lại lấy xe mang đi tiêu thụ, lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an, Hiến thừa nhận hành vi trộm chiếc xe trên và khai trước đó đã thực hiện thêm một vụ trộm xe mô tô khác trên địa bàn.

Mở rộng xác minh, từ lời khai của Hiến về việc thường mang xe trộm được đến cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên đường Lê Thị Hồng Gấm, Công an phường Rạch Giá kiểm tra địa điểm này, phát hiện và tạm giữ 17 xe mô tô các loại.

Lực lượng công an đang xác minh nguồn gốc, chủ sở hữu và những người liên quan, làm rõ liệu số phương tiện này có liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản hay không.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.