Rạch Cầu Cụt ô nhiễm, tắc nghẽn nhiều năm sắp được đầu tư 2.300 tỷ đồng cải tạo
UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt.
Các hạng mục thi công gồm cải tạo rạch Cầu Cụt dài khoảng 1,3km, từ cống Cầu Cụt 1 đến Cầu Cụt 2; xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh ven rạch nhằm kết nối các khu dân cư hiện hữu.
Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2029.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/rach-cau-cut-o-nhiem-tac-nghen-nhieu-nam-sap-duoc-dau-tu-2-300-ty-dong-cai-tao-2567207.html