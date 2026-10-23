Rạch Cầu Cụt ô nhiễm, tắc nghẽn nhiều năm sắp được đầu tư 2.300 tỷ đồng cải tạo

Tại phiên thảo luận tổ ngày 22/10 về dự án sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, đại biểu Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) đặt vấn đề về khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, nhất là tại các đô thị lớn.