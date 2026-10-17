Rác thải xây dựng tràn lan dọc tuyến đường Vành đai 3,5

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày 15-10, dọc tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 (đi qua các xã Hoài Đức, Sơn Đồng, An Khánh) nhất là tại những khu vực đất trống hoặc chưa hoàn thiện hạ tầng phụ trợ, xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát. Ảnh: HL

Rác được đổ thành từng đống, gồm túi ni lông, bao bì, đồ dùng sinh hoạt đã qua sử dụng và một số loại phế thải xây dựng. Ảnh: HL

Có vị trí, rác được tập kết sát mép đường, tạo thành những mảng màu nhếch nhác trên nền cảnh quan đang được đầu tư đồng bộ của tuyến đường Vành đai 3,5. Ảnh: HL

Rác thải và trạc thải xây dựng được tập kết rồi đốt trái phép. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường. Ảnh: HL

Tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 vẫn chưa hoàn thành toàn tuyến và do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội quản lý. Ảnh: HL

Tại đoạn qua địa phận xã Hoài Đức, ông Phan Hồng Quang, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức xác nhận có tình trạng người dân đổ trộm rác, nhưng chưa thể xử lý dứt điểm do không thuộc thẩm quyền quản lý. Ảnh: HL

Trước đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã phản ánh về tình trạng đổ trộm, vứt rác tràn lan trên tuyến đường này nhưng đễn nay vẫn không có chuyển biến. Ảnh: HL

Nhiều loại phế thải bị vứt bỏ không đúng nơi quy định, gây nhếch nhác cảnh quan tuyến đường. Ảnh: HL

Người dân mong muốn các điểm đổ rác, trạc thải tự phát sớm được thu gom, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đường. Ảnh: HL

Các đơn vị chức năng cần khẩn trương làm rõ, xử lý các điểm đổ phế thải tự phát, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Ảnh: HL