Rác thải ùn ứ nhiều ngày, cư dân chung cư giữa Hà Nội kêu trời vì mùi hôi thối

Mới đây, Tổ dân phố Tây Nam Kim Giang, Ban Quản lý tòa nhà Eco Green City, Eco Dream và các đơn vị liên quan đã có văn bản gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Thanh Liệt về việc bố trí điểm tập kết rác thải sinh hoạt và đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển rác tại chung cư.

Văn bản nêu rõ, căn cứ Hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt số: 05/2026-HĐVSMT/SH-TL và số 06/2026-HĐVSMT/SH-TL của các nhà chung cư Eco Green City và Eco Dream, địa điểm thu gom rác được xác định tại từng tòa nhà theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Rác 'ngập' khu tập kết do chậm được di chuyển

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Công ty CP Môi trường đô thị Sông Hồng, từ ngày 20/9, hai tòa nhà được yêu cầu tập kết rác tại điểm tập kết thuộc ngõ 286 đường Nguyễn Xiển theo quy định của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Thanh Liệt.

Từ ngày 22/9 đến ngày 30/9, rác thải sinh hoạt của hai tòa nhà chưa được thu gom, vận chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường.

Chung cư Eco Green City.

Đặc biệt, trong các ngày từ 22/9 đến 25/9, khi tòa nhà Eco Dream vận chuyển rác đến địa điểm được hướng dẫn, đã xảy ra tình trạng người dân khu vực làng Triều Khúc phản đối, ngăn cản phương tiện và người vận chuyển rác.

Hiện nay, lượng rác sinh hoạt tồn đọng tại hai tòa nhà chưa được thu gom, vận chuyển. Đồng thời, theo văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc xác định điểm tập kết rác phải có sự tham gia, phối hợp của Tổ dân phố, Ban công tác mặt trận, Ban Quản lý các nhà chung cư.

“Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn không nhận được bất cứ thông báo nào từ cơ quan trong việc xác định điểm tập kết này”, văn bản nêu.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường và ổn định tình hình tại khu vực, các đơn vị liên quan đến chung cư Eco Green City và Eco Dream đề xuất, kiến nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Thanh Liệt xem xét, chấp thuận bố trí điểm tập kết rác thải sinh hoạt của hai tòa nhà tại khu vực cạnh tòa CT1, thuộc ngõ 286 đường Nguyễn Xiển.

Kiến nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Thanh Liệt cho phép lắp dựng hàng rào tôn bao quanh, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Môi trường sống bị ảnh hưởng do rác thải dồn ứ lâu ngày.

Đồng thời, chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiếp tục thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác theo hợp đồng đã ký kết trong thời gian chờ thống nhất, triển khai điểm tập kết mới.

Việc chuyển sang địa điểm mới chỉ thực hiện sau khi các bên liên quan thống nhất và xác nhận bằng biên bản.

Các đơn vị liên quan cũng đề nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Thanh Liệt xem xét, chỉ đạo giải quyết để đảm bảo vệ sinh môi trường và quyền lợi chính đáng của cư dân chung cư Eco Green City và Eco Dream.

Nước thải, rác thải tiềm ẩn ô nhiễm, gây mùi khó chịu.

Nhiều cư dân sống tại Ecogreen City cho biết việc rác thải tồn động nhiều ngày ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân, nhất là tại toà CT1.

Anh Nguyễn Văn L., một cư dân sống tại đây cho biết: Trước đây chúng tôi hay xuống sân đi thể dục buổi sáng. Bây giờ cứ bước xuống sân chung cư là mùi hôi thối bay theo gió cuốn vào nồng nặc. Tình hình này khiến chúng tôi rất bức xúc, không thể để như vậy được.