Rác thải ùn ứ, áp lực từ đô thị đến nông thôn

Tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định vẫn diễn ra trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: TIẾN DŨNG

Qua ghi nhận thực tế, tình trạng rác thải không được dọn dẹp kịp thời đang gây bức xúc cho người dân. Tại xã Nam Phước, khu vực đường Tôn Đức Thắng (đoạn cuối chợ Nam Phước) vẫn xảy ra tình trạng đổ rác bừa bãi.

Đáng chú ý, dù chính quyền đã cắm biển cấm và lắp đặt camera giám sát, nhiều cá nhân vẫn lén lút mang rác đến tập kết tại đây.

Tương tự, tại khu vực nông thôn như xã Duy Xuyên, trên tuyến đường Hùng Vương và khu vực tổ 11 (thôn Hòa Lâm), rác thải sinh hoạt chất đống ven đường nhưng chưa được thu dọn.

Bà Lê Thị Hiền, một người dân sống trên đường Hùng Vương cho biết, tần suất thu gom rác hiện đã giảm từ 2 lần/tuần xuống chỉ còn 1 lần/tuần. Lượng rác sinh hoạt phát sinh hằng ngày không được dọn đi kịp thời đã bốc mùi hôi, ảnh hưởng đời sống, gây mất mỹ quan.

Tình trạng rác thải ùn ứ chưa được thu gom tại đường Hùng Vương (xã Duy Xuyên). Ảnh: TIẾN DŨNG

Lý giải về tình trạng này, đại diện Hợp tác xã Dịch vụ môi trường Duy Xuyên Xanh - đơn vị phụ trách thu gom rác tại 4 xã: Nam Phước, Duy Xuyên, Duy Nghĩa và Thu Bồn cho biết, khối lượng rác phát sinh trên địa bàn hiện rất lớn.

Trong khi đó, năng lực vận chuyển của hợp tác xã còn hạn chế (chỉ thực hiện khoảng 7 chuyến/ngày), tạo ra áp lực quá tải trong việc đáp ứng nhu cầu thu dọn.

Trước phản ánh của người dân, các địa phương đã khẩn trương vào cuộc xử lý. Ngày 9/11/2026, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phước Văn Bá Quang cho biết, thông qua trích xuất dữ liệu camera giám sát, xã đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt 6 trường hợp đổ rác sai quy định trên vỉa hè với tổng số tiền 8,5 triệu đồng.

Tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định tại thôn Hòa Lâm (xã Duy Xuyên). Ảnh: TIẾN DŨNG

Tại khu vực đô thị, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Thanh Khê Lê Thị Huyên thông tin, phòng đã phối hợp với Công an phường tổ chức tuần tra mật phục kết hợp khai thác camera an ninh. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 7 trường hợp vi phạm và xử phạt nặng với tổng số tiền lên tới 47 triệu đồng.

Để tăng cường quản lý, phát hiện tình trạng vứt rác tùy tiện, xã Duy Xuyên vừa triển khai lắp đặt thêm 12 điểm camera tại các tuyến đường Hùng Vương, ĐH7 và một số khu vực thuộc các thôn Đông Yên, Phú Nham Đông, Trà Châu.

Người dân phản ánh tình trạng rác thải không được thu gom kịp thời trên kênh Góp ý Đà Nẵng. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, thì Chủ tịch UBND cấp xã/phường phải chịu trách nhiệm toàn diện về tình trạng vệ sinh môi trường trên địa bàn. Và thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt chuẩn phải đạt 100%, không để bất kỳ địa bàn nào trở thành điểm nóng về ô nhiễm.