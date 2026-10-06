Rác thải tràn lan trên đường Nguyễn Văn Luyện

Tại đoạn cuối đường Nguyễn Văn Luyện, giao với đường Nguyễn Thanh Bình, ngay cạnh điểm chân rác thường xuyên xuất hiện các loại rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng. Rác bị đổ thành từng đống, kéo dài trên vỉa hè, thậm chí tràn xuống sát lòng đường.

Học sinh phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè nhiều rác thải, hôi thối. Ảnh: PV

Rác thải tràn lòng đường, vỉa hè, chiếm không gian đi bộ và cản trở giao thông. Ảnh: PV

Đáng chú ý, đây là khu vực tập trung nhiều khu chung cư, trường học, có mật độ người và phương tiện qua lại đông đúc. Vào giờ cao điểm, lượng người đi lại tăng cao, trong đó có nhiều người già và trẻ em. Không chỉ gây cản trở việc đi lại, rác thải tồn đọng còn bốc mùi xú uế, làm mất mỹ quan đô thị.

Đề nghị UBND phường Dương Nội và các đơn vị liên quan sớm kiểm tra, thu gom toàn bộ rác thải, phế thải tồn đọng, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Cùng với việc vệ sinh, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp đổ trộm rác, phế thải tại khu vực trên.