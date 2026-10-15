Rác thải bủa vây bốt điện trên đường Hoàng Mai

Rác thải, vật liệu xây dựng bị vứt đổ ngổn ngang. Ảnh: Hiểu Lam.

Ghi nhận thực tế nêu trên, không khó để bắt gặp những điểm tập kết rác tự phát nằm ngay dưới chân các cột điện dân sinh. Tại mỗi cột điện, bốt điện, hàng chục túi ni lông lớn nhỏ, đủ loại rác từ phế thải sinh hoạt, thực phẩm thừa cho đến vật liệu xây dựng bị vứt ngổn ngang. Rác thải tràn lan, chưa được di chuyển ngay khiến bốc mùi xú uế, mất vệ sinh công cộng.

Rác thải tràn lan bốc mùi xú uế, mất vệ sinh công cộng. Ảnh: Hiểu Lam

Đáng nói, ngay phía trên đống rác là những tấm biển cảnh báo của UBND phường Tương Mai với nội dung: “Khu vực cấm đổ rác”, “Giữ gìn vệ sinh chung”, kèm mức phạt hành chính từ 2.000.000 đến 4.000.000 theo quy định. Taị tuyến phố này, từ nhiều tháng qua, những tấm biển cảnh báo nêu trên dường như bị vô hiệu hóa.

Biển cảnh báo phạt tiền của UBND phường Tương Mai bị xô lệch ngay trên đống rác. Ảnh: Hiểu Lam

Theo chia sẻ của bà Vũ Thu Nguyệt, người dân sinh sống tại đường Hoàng Mai cho biết, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ thói quen tiện đâu vứt đấy và tâm lý đám đông của một bộ phận người dân. “Đáng lẽ khi thấy có người vứt rác ngay dưới biển cấm thì họ phải nhắc nhở, nhưng nhiều người đã theo tay vứt rác chồng lên. Dù tổ dân phố đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng do thiếu lực lượng giám sát và chưa có trường hợp nào bị xử phạt thực tế tại chỗ nên tình trạng vẫn tiếp diễn”, bà Nguyệt cho hay.

Rác thải tràn lan gây mất vệ sinh công cộng. Ảnh: Hiểu Lam

Quan sát chung tại tuyến phố Hoàng Mai cho thấy, hầu hết các cột điện, bốt điện đều trở thành nơi tập kết rác thải, phế thải. Thậm chí có một vài điểm người dân cố tình ném biển cấm ra khỏi vị trí, khiến bị xô lệch, cong vẹo, nhìn rất mất mỹ quan và phản cảm.

Một nam thanh niên vô tư vứt rác mặc kệ tấm biển cảnh báo rõ ràng. Ảnh: Hiểu Lam

Để xử lý dứt điểm tình trạng này, UBND phường Tương Mai cùng các đơn vị liên quan cần nhanh chóng kiểm tra, thu gom rác thải tồn đọng để tránh trở thành điểm tập kết rá lâu. Đồng thời, cần tăng cường tuần tra, trích xuất camera giám sát để xử phạt nghiêm khắc hành vi cố tình vi phạm quy định về môi trường, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho tuyến phố.