Theo truyền thông Hàn Quốc, Blooming Grace, công ty tư vấn quản lý thuộc sở hữu hoàn toàn của Lee Soo Man, đã đệ đơn yêu cầu hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu A2O do công ty Gridone nắm giữ. Đây được xem là động thái nhằm giải quyết những vướng mắc về quyền sở hữu thương hiệu, trong bối cảnh Lee Soo Man đang xây dựng hệ sinh thái giải trí mới dưới tên gọi A2O Entertainment.

Tranh chấp bắt nguồn từ việc Gridone đăng ký nhãn hiệu A2O vào năm 2021. Công ty này được thành lập năm 2005 và từng phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên A2O MSP vào tháng 5/2020, trước khi giới thiệu phiên bản nâng cấp A2O MSP 1.5 vào tháng 5/2021. Đến tháng 8 cùng năm, Gridone hoàn tất thủ tục đăng ký nhãn hiệu A2O.

Tuy nhiên, Blooming Grace cho rằng nhãn hiệu nói trên có đủ căn cứ pháp lý để bị hủy bỏ do không được sử dụng trong thời gian dài. Tháng 12/2025, công ty đã chính thức nộp đơn yêu cầu hủy bỏ đăng ký đối với toàn bộ 20 nhóm hàng hóa thuộc Nhóm 9 trong hồ sơ của Gridone, bao gồm phần mềm máy tính, phần mềm ứng dụng, ứng dụng điện thoại thông minh và phần mềm thực tế ảo.

Cơ sở pháp lý được Blooming Grace viện dẫn là Điều 119, Khoản 1, Mục 3 của Luật Nhãn hiệu Hàn Quốc. Theo quy định này, một nhãn hiệu có thể bị hủy đăng ký nếu chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền không sử dụng nhãn hiệu đó tại Hàn Quốc đối với hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký trong ít nhất ba năm liên tiếp mà không có lý do chính đáng.

Phía Blooming Grace cho biết quyết định khởi kiện được đưa ra sau khi công ty tiến hành rà soát hoạt động sử dụng thực tế của nhãn hiệu A2O và các tài liệu liên quan. Trong khi đó, Gridone khẳng định vẫn đang cung cấp sản phẩm, dịch vụ dưới tên gọi này và không có lý do để từ bỏ quyền sở hữu thương hiệu.

Trả lời Ilyo Shinmun, đại diện Gridone cho biết doanh nghiệp bất ngờ trước đơn yêu cầu hủy bỏ đăng ký đối với những sản phẩm và dịch vụ mà họ vẫn đang cung cấp. Công ty tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Theo thông tin được công bố, Gridone đã gửi văn bản phản hồi vào ngày 9/1 và tiếp tục nộp bản giải trình bổ sung vào ngày 7/9. Tính đến tháng 11/2026, Hội đồng Thử nghiệm và Kháng cáo Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Như vậy, tính hợp pháp của việc duy trì đăng ký nhãn hiệu A2O vẫn đang là vấn đề cần được cơ quan chức năng xem xét dựa trên chứng cứ từ hai phía.

Vụ việc không chỉ liên quan đến quyền sở hữu một nhãn hiệu mà còn tác động trực tiếp đến quá trình xây dựng thương hiệu của A2O Entertainment - công ty đang được Lee Soo Man định hướng phát triển sau khi rời SM Entertainment.

Trong năm 2024, Blooming Grace đã nộp nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu có chứa tên gọi A2O, bao gồm A2O Entertainment, A2O MAY, A2O SOUL và A2O LITE. Tuy nhiên, quá trình thẩm định các hồ sơ này gặp trở ngại do Gridone đã sở hữu nhãn hiệu A2O từ trước.

Cụ thể, cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc từng viện dẫn đăng ký của Gridone như một trong những căn cứ từ chối các đơn đăng ký mới. Trước những phản đối này, Blooming Grace đã điều chỉnh danh mục hàng hóa và dịch vụ được chỉ định trong hồ sơ A2O Entertainment và A2O MAY. Sau khi sửa đổi, cả hai nhãn hiệu đã được chấp thuận đăng ký.

Trong khi đó, hồ sơ A2O SOUL vẫn đang trong tình trạng tạm dừng thẩm định. Với A2O LITE, ngày 16/11, Blooming Grace nhận được thông báo cho biết những lý do từ chối trước đó đã được giải quyết thông qua các điều chỉnh. Tuy nhiên, cơ quan thẩm định tiếp tục đưa ra yêu cầu làm rõ mô tả một số hàng hóa được chỉ định trong hồ sơ.

Giải thích về tình trạng này, Blooming Grace cho biết quá trình thẩm định các đơn đăng ký A2O SOUL và A2O LITE được tạm dừng do nhãn hiệu đăng ký trước đó đang là đối tượng của một vụ kiện yêu cầu hủy bỏ. Công ty đã đề nghị cơ quan chức năng chờ kết quả giải quyết tranh chấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng và yêu cầu này đã được chấp thuận.

Đại diện Blooming Grace nhấn mạnh việc nhãn hiệu A2O có thực sự được sử dụng hay không sẽ được xác định dựa trên những chứng cứ được đưa ra trong quá trình xét xử. Công ty cho biết sẽ trình bày lập luận và tài liệu chứng minh theo đúng thủ tục pháp lý, thay vì đưa ra những kết luận trước khi vụ việc được giải quyết.

A2O LITE

Đằng sau tranh chấp nhãn hiệu A2O là kế hoạch phát triển một mô hình giải trí kết hợp công nghệ, trí tuệ nhân tạo và nền tảng kỹ thuật số mà Lee Soo Man đang theo đuổi.

Sau nhiều năm gắn bó với SM Entertainment và góp phần định hình ngành công nghiệp Kpop hiện đại, Lee Soo Man hiện đảm nhận vai trò nhà sản xuất chính, đồng thời là người định hướng chiến lược tại A2O Entertainment.

Theo thông tin trên website chính thức, công ty đặt trọng tâm vào việc phát triển tài sản trí tuệ (IP) độc quyền dựa trên công nghệ metaverse, đồng thời xây dựng nền tảng hỗ trợ sáng tạo và thương mại hóa nội dung. Một trong những dự án đáng chú ý là PLAY2CREATE, nơi người hâm mộ có thể tự tạo nội dung và tìm kiếm cơ hội kiếm tiền trong hệ sinh thái của A2O.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông vào tháng 2/2025, Lee Soo Man từng tiết lộ kế hoạch phát triển A2O School. Đây là nền tảng hướng đến giới trẻ, hỗ trợ người dùng ứng dụng AI để sáng tạo âm nhạc và nhiều loại nội dung khác, qua đó phát triển khả năng sáng tạo cá nhân.

Những định hướng này cho thấy A2O Entertainment không đơn thuần được xây dựng như một công ty quản lý nghệ sĩ truyền thống. Thay vào đó, Lee Soo Man hướng đến một hệ sinh thái kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ, nội dung số và sự tham gia trực tiếp của người hâm mộ.

Khi được hỏi liệu các kế hoạch kinh doanh nói trên có liên quan đến những đơn đăng ký nhãn hiệu A2O và yêu cầu hủy bỏ đăng ký của Gridone hay không, Blooming Grace cho biết việc đăng ký thương hiệu có thể tính đến cả hoạt động hiện tại lẫn khả năng mở rộng kinh doanh trong tương lai. Tuy nhiên, công ty từ chối bình luận sâu hơn về các kế hoạch nội bộ cũng như chiến lược sử dụng từng nhãn hiệu cụ thể.

Hiện tại, phán quyết về tranh chấp A2O vẫn chưa được công bố. Kết quả vụ việc không chỉ quyết định quyền duy trì đăng ký nhãn hiệu của Gridone mà còn có thể ảnh hưởng đến tiến trình hoàn thiện hệ thống thương hiệu của A2O Entertainment. Với tham vọng xây dựng mô hình giải trí gắn liền công nghệ và AI, việc giải quyết những vướng mắc về sở hữu trí tuệ sẽ là một trong những vấn đề đáng chú ý đối với chặng đường phát triển tiếp theo của Lee Soo Man.