Rác tràn ngập khu vực diễn ra khai mạc Festival Dòng xanh An Giang - Ảnh cắt từ clip

Một tài khoản mạng xã hội đăng tải clip dài khoảng 32 giây với tiêu đề "Vứt rác đúng quy định khó lắm hay sao?". Clip quay cảnh rất nhiều rác thải vương vãi quanh địa điểm diễn ra lễ khai mạc Festival Dòng xanh An Giang tại khu vực Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá.

Trong đoạn clip, người đăng tải ghi lại cảnh rác ngập đường và bức xúc nói rằng: "Đi xem chương trình ca nhạc tuần lễ văn hóa nhưng nhìn coi… văn hóa sau những sự kiện kìa".

Rác thải vương vãi khắp mặt đường sau khi chương trình khai mạc kết thúc - Ảnh cắt từ clip

Người đăng clip cũng chất vấn những người tham gia sự kiện: "Tại sao mấy anh chị ăn được, uống được, mà sao mấy anh chị không dọn được... mà vứt lại cho người khác dọn… Rồi đây coi có văn hóa không?".

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành vi xả rác, đồng thời kêu gọi nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại các sự kiện công cộng.

Sau đêm khai mạc, hàng chục công nhân tham gia dọn vệ sinh khu vực tổ chức sự kiện đến tận sáng.

Liên quan đến clip trên mạng xã hội, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban tổ chức Festival Dòng xanh An Giang lần thứ nhất, cho biết địa phương đã xem clip đăng tải trên mạng xã hội về tình trạng rác thải quanh khu vực tổ chức lễ khai mạc. Địa phương sẽ yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan rút kinh nghiệm để tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho người dân đến tham dự các sự kiện lễ và hội trên địa bàn sắp tới.

Rất đông người dân Rạch Giá đến dự đêm khai mạc - Ảnh: Hoàng Tuấn

"Đúng là việc này cần phải rút kinh nghiệm. Đêm đó, tôi cũng thấy việc này. Trong khâu tổ chức, đại biểu thì mình quản lý được; còn dân đến dự quá đông nên không thể kiểm soát được. Sau lễ khai mạc, lực lượng dọn dẹp rất cực, gần đến sáng mới xong. Tỉnh sẽ rút kinh nghiệm trong các sự kiện sau này để tránh tình trạng tương tự xảy ra", ông Phước cho hay.

Đêm khai mạc Festival Dòng xanh An Giang thu hút hàng chục ngàn người đến tham dự, thưởng thức màn trình diễn của 1.000 drone và chương trình bắn pháo hoa. Nhiều người cho rằng, trong khi Festival Dòng xanh An Giang hướng đến một nền kinh tế bền vững, không rác thải thì cảnh rác vương vãi khắp đường sau đêm khai mạc lại tạo nên sự tương phản đáng buồn. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường khi tham gia các sự kiện cộng đồng.