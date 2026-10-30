Rác không thể chờ, cơ chế đừng chậm!

Một điểm tập kết rác tại địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

- Thu gom rác hằng ngày thì phố phường càng sạch đẹp, nhưng các đơn vị thu gom rác cũng phân vân lắm.

- Vì sao?

- Có đơn vị đang thu gom 2 lần/tuần, nay nâng lên 7 lần/tuần thì nhân công, xe cộ, nhiên liệu đều tăng. Không tính kỹ, e rằng rác chưa kịp hết mà bài toán kinh phí đã… cạn thùng!

- Ý Tư là phải có giá dịch vụ tương xứng?

- Chính xác! Như rác ở Hội An, giờ phải chở đến Trạm trung chuyển rác khu vực Cẩm Lệ, rồi tiếp tục đưa lên Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn. Hay rác ở Điện Bàn thì vận chuyển vào Khu xử lý rác Tam Xuân 2. Đường xa hơn, chi phí tăng thêm, nên cách tính giá cũng phải sát thực tế.

- Đó là bài toán lớn đấy, nhưng thành phố đã có cách tháo gỡ chưa?

- Vừa rồi Sở NN&MT đã đề nghị Sở Tài chính phối hợp tháo gỡ khó khăn về kinh phí nâng tần suất thu gom. Đồng thời, Sở đang điều chỉnh phương pháp tính giá đối với những tuyến vận chuyển có cự ly thay đổi. Đặc biệt, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, Sở phải phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt và vệ sinh công cộng để trình UBND thành phố.

- Bộ định mức ấy có gì đáng chú ý mà được kỳ vọng đến vậy?

- Thì sẽ tính cụ thể các khoản hao phí về lao động, thiết bị, nhiên liệu… cho từng công đoạn. Từ vận hành Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Hội An công suất 120 tấn/ngày đến Nhà máy xử lý rác Bắc Quảng Nam công suất 300 tấn/ngày đều cần định mức phù hợp. Có căn cứ rõ ràng thì mới tính đúng, tính đủ giá dịch vụ, giúp đơn vị thu gom và nhà máy xử lý rác tháo gỡ khó khăn.

- NXD thiển nghĩ, rác đâu có chờ đến khi hoàn thành định mức mới phát sinh nên cần đẩy nhanh tiến độ, đồng thời có cơ chế linh hoạt để bổ sung những định mức còn thiếu, phù hợp công nghệ mới. Chứ để rác cứ tăng mà cơ chế cứ chậm thì người dân chịu thiệt đầu tiên. Chốt lại, muốn phố phường sạch đẹp, không chỉ cần người quét đường chăm chỉ mà còn phải có cơ chế tài chính thông suốt. Rác có thể đi xa, nhưng đừng để bài toán kinh phí… đi vào ngõ cụt!