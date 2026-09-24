Rác chất đống tại khu vực dự án mở rộng đường Phan Kế Bính

Dự án xây dựng mở rộng đường Phan Kế Bính nằm trên địa bàn phường Giảng Võ và phường Ngọc Hà (Hà Nội), có tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 6.500 m².

Sau khi các hàng quán được thu hồi, giải tỏa để phục vụ dự án, nhiều khoảng đất dọc tuyến đường Phan Kế Bính giao với phố Liễu Giai trở thành nơi tập kết rác và phế thải, trạc thải xây dựng.

Rác sinh hoạt, túi nilon và phế thải xây dựng bị vứt thành từng đống dọc khu vực dự án.

Nhiều loại rác bị bỏ lại lâu ngày, khiến khu vực công trường trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Một ô tô chở nhiều cột điện đã hư hỏng đến tập kết tại khu vực.

Rác thải ngay cạnh khu vực có nhiều phương tiện dừng, đỗ.

Rác chất đống kéo dài gây bức xúc cho người dân sinh sống, đi lại quanh khu vực.

Đáng chú ý khu vực dự án hiện được quây tạm bằng hàng rào và bạt, có đoạn không có rào chắn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi đường.

Thông tin với phóng viên, ông Cồ Như Dũng, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, cho biết phường đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tiếp nhận, chuẩn bị triển khai thi công dự án trong quý IV/2026.