Rác bủa vây biển Sầm Sơn, khẩn trương thu gom làm sạch

Sau nhiều ngày mưa lớn, rác thải, cành cây, gỗ và nhiều vật liệu trôi dạt theo dòng nước tập trung dày tại bãi biển Sầm Sơn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để thu gom, xử lý, nhanh chóng khôi phục cảnh quan và vệ sinh môi trường biển.

Rác thải bủa vây biển Sầm Sơn sau những ngày mưa lớn

Ghi nhận vào sáng 19/9, trên bãi biển Sầm Sơn vẫn còn một lượng rác tương đối lớn. Việc thu gom, xử lý cần mất thêm thời gian để trả lại vẻ đẹp vốn có của bãi biển hấp dẫn nhất khu vực.

Lượng rác thải và các vật liệu trôi dạt từ thượng nguồn theo dòng nước tập trung nhiều tại khu vực bãi biển Sầm Sơn. Rác chủ yếu là cành cây, gỗ cùng nhiều vật liệu khác, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực ven biển.

Lãnh đạo phường Sầm Sơn trực tiếp dọn dẹp rác cùng với người dân.

Trước đó, vào chiều 18/9, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn, đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải.

Các lực lượng đã nhanh chóng huy động nhân công, phương tiện, tổ chức thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải, cây cối, gỗ cùng các vật liệu trôi dạt về nơi xử lý.

Huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh việc thu gom, xử lý rác.

Với tinh thần “làm đến đâu, sạch đến đó”, chỉ trong chiều 18/9, khoảng một nửa lượng rác tại khu vực bãi biển đã cơ bản được thu gom, làm sạch. Việc khẩn trương xử lý rác góp phần từng bước khôi phục cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường tại một trong những khu vực trọng điểm của đô thị biển Sầm Sơn.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các lực lượng tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, không để rác thải tồn đọng kéo dài. Đồng thời, địa phương cần chủ động theo dõi tình hình, kịp thời xử lý lượng rác có thể tiếp tục trôi dạt vào bờ trong những ngày tới do ảnh hưởng của mưa lớn.

Bãi biển Sầm Sơn trở lại thanh bình.

Theo kế hoạch, công tác thu gom, xử lý rác thải tại bãi biển Sầm Sơn sẽ tiếp tục được triển khai trong ngày 19/9, phấn đấu hoàn thành việc làm sạch toàn bộ khu vực bãi biển, góp phần bảo đảm môi trường sạch, đẹp, an toàn, phục vụ nhân dân và du khách.

Đây là việc làm cần thiết, nhất là mùa điểm đối với các khu du lịch biển đã kết thúc. Các cơ quan, chính quyền địa phương đang đa dạng hóa các sản phẩm, trải nghiệm để hút du khách, đưa Sầm Sơn trở thành điểm du lịch bốn mùa.