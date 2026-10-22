Rabobank: Quy mô thị trường cà phê Trung Quốc sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030

Các chuỗi cửa hàng cà phê sẽ đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng này, với doanh thu dự kiến tăng bình quân 14,5% mỗi năm.

Cạnh tranh trên thị trường cà phê Trung Quốc ngày càng gay gắt khi các chuỗi trà chuyển sang kinh doanh cà phê do doanh thu tăng trưởng chậm lại. Ví dụ, tính đến tháng 8/2026, thương hiệu MIXUE đã có khoảng 6.000 cửa hàng được trang bị thiết bị pha chế cà phê và dự kiến sẽ nâng con số này lên 14.000 cửa hàng vào cuối năm nay.

Trong khi đó, các thương hiệu cà phê Trung Quốc khác cũng bắt đầu mở rộng ra thị trường nước ngoài. Theo Rabobank, Đông Nam Á là lựa chọn phù hợp nhất nhờ vị trí địa lý gần Trung Quốc. Tại khu vực này, các doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến sẽ đẩy mạnh nhượng quyền, hợp tác với các đối tác địa phương để mở rộng kinh doanh.