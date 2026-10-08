Ra vườn mít rồi mất tích, người đàn ông được tìm thấy dưới ao, hiện trường có dấu hiệu bất thường

Ngày 8/10, tin từ Công an xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp các đơn vị liên xác minh, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong dưới ao nước trong vườn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 ngày 5/10m chị T. T. Y. N., ngụ ấp 5, xã Mỹ Thành đi công việc về nhà nhưng không thấy cha chồng là ông P. C. T., sinh năm 1973 ở nhà.

Qua kiểm tra camera an ninh, người thân phát hiện vào khoảng 9h30 ngày, ông T. đi ra khu vực vườn mít nhưng sau đó không thấy trở về nên tổ chức tìm kiếm xung quanh.

Đến khoảng 12h20, người thân phát hiện ông T. đã tử vong dưới ao nước trong vườn mít và đưa thi thể nạn nhân về nhà, đồng thời thông báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành các bước khám nghiệm, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện khu vực khung sắt dùng để lắp mô tơ trong vườn có dấu hiệu nghi rò rỉ điện.