Ra sông Hậu tắm, một học sinh đuối nước tử vong

Trẻ em tắm sông hay bị đuối nước ở những đoạn sông nguy hiểm, nước chảy xiết. (Ảnh: Thanh Dũng)

Chiều 28/10, em N. M. Th, học lớp 7, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Long Xuyên cùng một số bạn ra khu vực tây sông Hậu tắm sông. Đang vào mùa nước nổi, nước sông Hậu chảy mạnh và Th. đã đuối nước tử vong.

Tại buổi thăm hỏi, đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Xuyên cùng các thành viên trong đoàn đã chia sẻ nỗi đau mất mát, động viên tinh thần ông N. N.L là cha ruột học sinh N. M. Th.

Đoàn đã trao ông N. N.L 29 triệu đồng, tập thể Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi cũng hỗ trợ 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trước đó, trong cuối tháng 7/2026, hai bé trai cùng ngụ tại phường Long Xuyên ra sông Long Xuyên chơi và cùng bị đuối nước tử vong. Trước những tai nạn thương tâm liên quan đuối nước, chính quyền Long Xuyên khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát con em, tuyệt đối không để trẻ tự ý vui chơi, tắm sông tại những khu vực nguy hiểm.