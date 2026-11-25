Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trò chuyện cùng cử tri - Ảnh: N.M

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn tại kỳ họp. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các chính sách liên quan đến đời sống Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri - Ảnh: N.M

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh - Ảnh: N.M

Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 92 lượt phát biểu tại kỳ họp, trong đó có 83 lượt góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết và 6 lượt góp ý về các vấn đề quan trọng của đất nước. Các đại biểu cũng tích cực tham gia hoạt động giám sát, chất vấn, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn địa phương, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển tỉnh. Đoàn cũng thông tin khái quát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc - Ảnh: N.M

Cử tri phường Đồng Thuận bày tỏ phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội; chế độ phụ cấp cho người cao tuổi, các đối tượng yếu thế; chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách; những bất cập trong hệ thống hạ tầng khu dân cư trên địa bàn; khiếu kiện về các vấn đề đất đai…

Cử tri phường Đồng Thuận phát biểu tại buổi tiếp xúc - Ảnh: N.M

Đại diện lãnh đạo phường Đồng Thuận đã trực tiếp trao đổi, trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Vũ Khiêm ghi nhận, chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời đề nghị người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đối với những kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận, xây dựng các dự án luật tại các kỳ họp Quốc hội.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm ghi nhận, chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của cử tri - Ảnh: N.M

Trao đổi, làm rõ thêm các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Đồng Thuận xác định rõ trách nhiệm, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri phản ánh, bảo đảm mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp các kiến nghị liên quan đến trách nhiệm của các sở, ngành để chuyển đến cơ quan chức năng xử lý, trả lời cử tri.