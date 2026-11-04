Nhà đấtQuản lý - Quy hoạch

Rà soát, xử lý triệt để các nhà xưởng vi phạm | Chính quyền đô thị | 04/11/2026

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ở nhiều nơi, người dân, doanh nghiệp đã tự giác chấp hành, giảm áp lực cưỡng chế đối với chính quyền cơ sở. Đây cũng là mấu chốt để chính quyền cơ sở vừa thực hiện tốt chỉ đạo của thành phố, vừa tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Xuân Song

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ra-soat-xu-ly-triet-de-cac-nha-xuong-vi-pham-chinh-quyen-do-thi-04-11-2026-246261104132944006.htm