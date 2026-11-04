Rà soát, xử lý triệt để các nhà xưởng vi phạm | Chính quyền đô thị | 04/11/2026

Sáng 4-11, Đại tá Nguyễn Duy Tráng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra thực địa và làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về công tác chuẩn bị, đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội trên địa bàn phường Ea Kao, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.