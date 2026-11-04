Rà soát, xử lý triệt để các nhà xưởng vi phạm | Chính quyền đô thị | 04/11/2026
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ở nhiều nơi, người dân, doanh nghiệp đã tự giác chấp hành, giảm áp lực cưỡng chế đối với chính quyền cơ sở. Đây cũng là mấu chốt để chính quyền cơ sở vừa thực hiện tốt chỉ đạo của thành phố, vừa tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ra-soat-xu-ly-triet-de-cac-nha-xuong-vi-pham-chinh-quyen-do-thi-04-11-2026-246261104132944006.htm